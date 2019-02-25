Предатель Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса

Из-за президента Белоруссии Александра Лукашенко миротворческие усилия Москвы в Донбассе могут пойти насмарку. Батька подбросил дровишек в костер войны в регионе, поставив украинской армии несколько тысяч противотанковых управляемых ракет, сообщают СМИ.



Речь идет об управляемой ракете марки 9М124, выпуск 1989 года. Поставки идут в рамках приказала Лукашенко о помощи в укреплении обороны Украины, сообщает пресса со ссылкой на силовые ведомства Белоруссии.



Отправленные Лукашенко на Украину ракеты входят в комплект вооружения украинского танка Т64БВ. Модернизация машины была завершена в 2017 году.

Дальность стрельбы ракеты – почти пять километров. По мнению экспертов, она будет крайне эффективна в условиях вооруженного конфликта в Донбассе.

Кроме того, Лукашенко исправно обеспечивает Украину электроникой для противотанковых ракетных комплексов "Скиф".

Таким образом, Минск несет непосредственную ответственность за продолжающуюся пять лет бойню в Донбассе, за разрушенные города и тысячи жертв среди мирного населения.

Ни для кого не секрет, что Лукашенко уже давно поставляет в Незалежную дизельное топливо, которое вырабатывается из российской нефти. "Батькиной соляркой" заправляют танки и другую технику ВСУ.

Не стоит забывать, что в Белоруссии возбуждали уголовные дела в отношении граждан республики, воевавших на стороне ополчения против украинских войск.

В довесок к помощи антироссийскому украинскому режимуЛукашенко на днях объявил о восстановлении отношений с НАТО. "Как суверенное государство Белоруссия готова к конструктивному диалогу, в том числе и с Североатлантическим блоком", – заявил Батька.

Тревожные заявления из Минска звучат на фоне кризиса в отношениях с Москвой. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, а Лукашенко возмущается ценами на энергоносители и будущими потерями от налогового маневра в нефтяной отрасли.