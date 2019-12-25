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Политика

Названы главные опасности антироссийской кампании в Белоруссии

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Сразу несколько факторов играют на руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко, запустившему в своей стране процесс белорусизации. О том, в чем они заключаются, и что в действительности может вызвать недовольство у широких слоев белорусского общества специально для "Дни.ру" рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.
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Пример Украины показал, что рано или поздно агрессивная поддержка государством национального меньшинства оборачивается гонениями на русское большинство. Значительная часть общества, столкнувшись с подобной политикой, отказывается от своей идентичности, однако находятся и недовольные. Все это чревато провоцированием серьезных конфликтов на национальной почве.

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Заигрывая с белорусскими националистами, ранее занимавшими долю, сравнимую со статистической погрешностью, Александр Лукашенко дал старт этому процессу и в своей стране. И самая большая опасность белорусизации для живущих там русских, русскоязычный и русскокультурных людей, заключается в том, что этот процесс проходит практически незаметно.

И темпы белорусизации в Белоруссии таковы, словно Александр Лукашенко учел негативный опыт Украины, начавшей резко отказываться от русского языка практически сразу после Майдана. "Это можно описать известной аналогией о лягушке: если лягушку бросить в кипяток, то она выскакивает оттуда, как Донбасс. А если ее положить в холодную воду в кастрюлю и нагревать ее  постепенно, она там сварится. Вот Белоруссия – это вода в холодной кастрюле, где все делается очень медленно и постепенно", – в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" заметил Богдан Безпалько.

Накладывает свой отпечаток и склад характера живущих в Белоруссии людей. "Недавно ученые сравнивали русских и белорусов, их отличая в менталитете, и пришли к тому выводу, что белорусы отличаются исключительно "померкованностью", то есть умеренностью, сдержанностью, скромностью и так далее", – рассказал политолог.

"Поэтому, конечно, протестов по поводу белорусизации в Белоруссии не будет. Как потому, что она проходит очень медленно и для многих незаметно, так и потому, что сами белорусы – это народ очень смирный и спокойный", – подчеркнул он.

И если Александру Лукашенко и стоит бояться народного гнева, то совершенно по другим причинам. "В Белоруссии протесты могут быть вызваны процессами социально-экономической деградации. Например, если вдруг массово исчезну рабочие места, если вдруг вырастут тарифы в два-три раза", – уверен Богдан Безпалько.

В случае же культурного угнетения белорусское общество вряд ли станет проявлять свой норов. В этом, как ни парадоксально, заключается главная опасность развернутой в стране антироссийской кампании. Широким слоям она не станет заметна до тех пор, пока не окажется уже слишком поздно и план Александра Лукашенко будет близок к своему завершению.

Автор: 25 декабря 2019, 06:38
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