Халява кончилась: Путин спустил с небес обнаглевшего Лукашенко

Решение о создании Союзного государства российский лидер
назвал правильным. Однако до сих пор большая часть соглашений не реализована, отметил Владимир Путин.
В Минске часто жалуются на цены на энергоносители. При этом их цена для Белоруссии гораздо меньше, чем для остальных, заметил президент России. "Доходность от продаж в Европу и Беларусь отличается в четыре раза", – подчеркнул он.
Средневзвешенная цена за газ по России – 70 долларов за тысячу кубометров, уточнил российский лидер. "Если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, это будет странно", – добавил президент.
Экономическая поддержка со стороны России возможна, отметил Путин, но для этого нужно создать условия. Он вновь указал на необходимость создания общего законодательства и наднациональных органов.
Напомним, что в начале декабря Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. Сторонам не удалось согласовать все пункты "дорожной карты" по интеграции. Следующая встреча пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге.
В четверг, 19 декабря, Владимир Путин проводит 15-ю ежегодную пресс-конференцию. На мероприятие аккредитовались почти 1900 журналистов – от крупных мировых агентств до региональной прессы.
Пресс-конференции Путина проходят с 2001 года. Рекорд по времени был поставлен в 2008-м: политик общался с журналистами четыре часа и 40 минут. В прошлом году мероприятие длилось три часа и 45 минут.
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Зачем бедные плодятся?
Ненависть к родителям.
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Первый раз в Москве на НГ
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Мой первый мужчина
Я не стесняюсь своей работы.