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Политика

Завравшегося Лукашенко приперли к стенке неудобными вопросами

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" задал президенту Белоруссии Александру Лукашенко целый ряд весьма непростых вопросов относительно необходимости белорусской независимости. Именно невозможность дать четкий ответ ни на один из них и толкает Батьку, уверен эксперт, на проведение белорусизации.
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За годы правления Александра Лукашенко в Белоруссии успела сложиться "новая шляхта" в лице семьи президента Белоруссии и приближенных к ней политиков и чиновников. Именно они, уверен Богдан Безпалько, сознательно избрали для страны путь белоруссизации.

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Политолог отметил, что, в целом. для постсоветских республик частичный отказ от остатков русской идентичности является естественной частью национального строительства. "Во многих из этих республик действительно население разговаривает на своем языке, у них своя культура и даже антропологически они сильно отличаются от русских. Ну, например, в Армении или в Узбекистане", – в разговоре с "Дни.ру" заметил Богдан Безпалько.

Однако провернуть тот же самый процесс в Белоруссии или на Украине уже значительно сложнее.  "Там практически русское население, им нужно выдумывать идентичность, нужно внедрять ее в массы", – добавил эксперт.

Тем не менее, Александр Лукашенко решился на белоруссизацию, а значит – на отказ от русской идентичности. Таким образом, уверен Бондан Безпалько, он пытается избежать слияния Белоруссии и России.

"Если мы схожи во всем – в менталитете, в культуре, в языке – то тогда не совсем понятным остается, почему мы, собственно говоря, до сих пор настолько разные государства. Почему мы до сих пор не реальное союзное государство, прочему мы просто не одно государство?" – задался вопросом Богдан Безпалько. Подталкивает к интеграции и культивируемая в Белоруссии, не без участия самого Александра Лукашенко, ностальгия по СССР.

"Ну так давайте объединимся в одно государства, пусть хотя бы напоминающее то, которое распалось в 1991 году", – предложил политолог.

Однако, уверен он, на такой шаг Александр Лукашенко не пойдет, поскольку в его глазах это будет означать полную потерю или сильное ограничение личной власти. "Поэтому для того, чтобы эту власть как-то обосновать, он говорит о независимости, об отдельной культуре, о том, что белорусы сильно отличаются от русских и так далее", – заключил Богдан Безпалько.

Автор: 24 декабря 2019, 15:32
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