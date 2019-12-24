Завравшегося Лукашенко приперли к стенке неудобными вопросами

За годы правления Александра Лукашенко в Белоруссии успела сложиться "новая шляхта" в лице семьи президента Белоруссии и приближенных к ней политиков и чиновников. Именно они, уверен Богдан Безпалько, сознательно избрали для страны путь белоруссизации.
Политолог отметил, что, в целом. для постсоветских республик частичный отказ от остатков русской идентичности является естественной частью национального строительства. "Во многих из этих республик действительно население разговаривает на своем языке, у них своя культура и даже антропологически они сильно отличаются от русских. Ну, например, в Армении или в Узбекистане", – в разговоре с "Дни.ру" заметил Богдан Безпалько.
Однако провернуть тот же самый процесс в Белоруссии или на Украине уже значительно сложнее. "Там практически русское население, им нужно выдумывать идентичность, нужно внедрять ее в массы", – добавил эксперт.
Тем не менее, Александр Лукашенко решился на белоруссизацию, а значит – на отказ от русской идентичности. Таким образом, уверен Бондан Безпалько, он пытается избежать слияния Белоруссии и России.
"Если мы схожи во всем – в менталитете, в культуре, в языке – то тогда не совсем понятным остается, почему мы, собственно говоря, до сих пор настолько разные государства. Почему мы до сих пор не реальное союзное государство, прочему мы просто не одно государство?" – задался вопросом Богдан Безпалько. Подталкивает к интеграции и культивируемая в Белоруссии, не без участия самого Александра Лукашенко, ностальгия по СССР.
"Ну так давайте объединимся в одно государства, пусть хотя бы напоминающее то, которое распалось в 1991 году", – предложил политолог.
Однако, уверен он, на такой шаг Александр Лукашенко не пойдет, поскольку в его глазах это будет означать полную потерю или сильное ограничение личной власти. "Поэтому для того, чтобы эту власть как-то обосновать, он говорит о независимости, об отдельной культуре, о том, что белорусы сильно отличаются от русских и так далее", – заключил Богдан Безпалько.
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