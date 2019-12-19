Россия и Британия восстанавливают межпарламентские связи

В Москву прибыли члены палаты лордов Джон Десмонд Уэверли,
Десмонд Брауни и Ричард Балфи. Это первая встреча депутатов Госдумы и
представителей британского парламента, отметил Володин. "Будет больше
понимания друг о друге, и мы можем говорить о развитии отношений", – сказал
спикер нижней палаты.
Разговор между парламентариями состоялся открытый, сказал Володин. "Его можно считать началом межпарламентского диалога", - подчеркнул спикер Госдумы.
Участники встречи договорились продолжать контакты в рамках ПАСЕ и других структур, а также защищать историческую память о Второй мировой войне. Законодатели не исключили проведения конференции с участием европейских парламентариев.
Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.
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