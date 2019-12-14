Коснется каждого: Лукашенко дали сутки на принятие рокового решения

Лукашенко предстоит решить вопрос о том, будут ли белорусы отдыхать 2 января без дальнейших отработок. Как сообщает телеграм-канал "Пул Первого", данная информация была получена из "надежных источников".
Ранее ожидалось, что выходными днями для граждан страны будут лишь 1 и 7 января. В следующем году жители также смогут получить дополнительный день отдыха в апреле, мае, июле и декабря.
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