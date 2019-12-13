"Жить не хочется": Лукашенко объявил о серьезных проблемах со здоровьем

Проблемы со здоровьем могут аукнуться Лукашенко серьезными
последствиями. Президенту грозят сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение
памяти, а также замедление метаболизма, а это уже прямой путь к появлению лишнего веса.
Все вышеуказанное – последствия бессонницы, на которую Лукашенко пожаловался на встрече со студентами и преподавателями белорусских медицинских вузов. Президент признался, что не может уснуть после докладов министров. "С утра напакостят так… Жить не хочется", – разоткровенничался Батька.
Далее Лукашенко принялся рассуждать о задачах национальной медицины. Первостепенные – увеличение продолжительности жизни и повышение качества жизни людей, приводит слова президента сайт телеканала"360".
Тема здоровья Лукашенко вновь вошла в топ новостей после поездки главы государства в Объединенные Арабские Эмираты. Он провел там десять дней. Пользователи Сети задались вопросом: чем президент занимался все это время?
Сам Лукашенко рассказал, что проводил встречи с руководством ОАЭ и занимался спортом. У блогеров другая информация.
По данным телеграм-канала NEXTA, визит Лукашенко на Аравийский полуостров обусловлен проблемами со здоровьем. Якобы глава государства борется с серьезной болезнью и побывал в местной клинике. Точный диагноз президента держится в тайне, утверждают блогеры.
Белорусский блогер NEXTA. Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился в Объединенные Арабские Эмираты на лечение. Лукашенко мог бы лечится в своей клинике , но боится покушения . А блохеру это по секрету рассказал член делегации Вообщем : ОБС (одна бабка сказала )— светлана ричардсон (@qAnei4cS4ylewUk) November 5, 2019
В этом году Александру Лукашенко исполнилось 65 лет. У власти он находится четверть века. Вероятно, в следующем году президент пойдет на новый срок.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Изменила мужу.
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Замуж за мусульманина
О жертвах
Мой первый мужчина
Ненависть к родителям.
Романы кого вам нравятся больше - толстого или достоевского?
ТЕМА ПРО БОМЖЕЙ ,КОТОРЫХ НЕ СОБИРАЮТ ,ПРОДОЛЖАЕМ.