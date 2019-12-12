Может ударить по лицу: Медведева предупредили перед встречей с Лукашенко

Российско-белорусские отношения переживают непростые времена. Москва и Минск не могут согласовать все пункты по интеграции. После встречи с Владимиром Путиным Александру Лукашенко предстоят переговоры с Дмитрием Медведевым. Премьер-министра России предупреждают: темпераментный белорусский лидер может распустить руки.



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