Может ударить по лицу: Медведева предупредили перед встречей с Лукашенко

Наблюдатели задаются вопросом: зачем Лукашенко встречаться с Медведевым, если он ведет переговоры по интеграции с Путиным? У белорусских экспертов на этот счет свообразное мнение.
Лукашенко утомился общением с Путиным и хочет поговорить об интеграции с другим собеседником, считает политолог Леонид Заико. Опыта общения с белорусским лидером у российского премьера гораздо меньше, чем у президента.
Заико призвал помнить: Лукашенко – политик темпераментный и крутой нравом. "Директор совхоза, который может дать в морду", – охарактеризовал политолог белорусского лидера.
На реальную интеграцию президент соседней республики идти не хочет, ему нужны экономические бонусы, сказал Заико в беседе с порталом UDF.by. Неудивительно, что Лукашенко негативно высказывается о политическом объединении, добавил аналитик.
-А.Лукашенко:— Vital Łučnik (@VUcnik) December 5, 2019
"И окончательное решение мы будет принимать вдвоем согласно их и нашей Конституции"
Д.Медведев:
Про интеграцию: Просто нужно принять мужественные решения.
"С другой стороны,любая интеграция,напомню простую юридическую истину,это уменьшение суверенитета"
В Сочи 7 декабря состоялись российско-белорусские переговоры об интеграции. На следующий день стороны должны были подписать итоговый документ.
Однако договориться по всем пунктам интеграции Владимир Путин и Александр Лукашенко не смогли. Они согласовали большинство пунктов, но спорными остались вопросы цен на энергоносители и другие принципиальные для Минска моменты. Новая встреча глав государств должна пройти в последние дни уходящего года.
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