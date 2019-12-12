"Покаяться и просить помощи у Запада": на безвольного Лукашенко накинули поводок

Соловей пояснил, что Лукашенко недоволен той платой, которую Москва предлагает ему за фактическое поглощение Беларуси – должность главы союзного парламента в Союзном государстве России и Беларуси. По словам специалиста, российские власти держат белорусского лидера на поводке, не давая ему вести самостоятельную политику.
В интервью радиостанции "Эхо Москвы" политолог посоветовал президенту публично признать свои ошибки и покаяться или совершить неожиданный шаг в сторону от России. Однако перед этим, по мнению историка, ему следует выступить перед своим народом и объяснить происходящее, а затем попросить помощи у стран Запада, если его волнует независимость государства.
Эксперт добавил, что российские власти настаивают на интеграции, преследуя цель возродить величие Советского Союза, в лучшем случае – объединив принадлежавшие ему территории, или, по крайней мере – добиться того же уровня влияния в мире.
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