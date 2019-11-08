Зеленский поставил крест на общем будущем России и Украины

Если Владимир Зеленский начнет распродажу украинской
земли в частные руки, в страну придут деньги, и уровень жизни временно
вырастет, считает политик. Однако президент и близкий к нему олигарх Игорь
Коломойский преследуют корыстные цели, уверен экс-депутат.
По его мнению, дорвавшиеся до власти круги получат от продажи земли миллиарды. "Вспомните, как заработали чиновники и олигархи во время большой приватизации после развала СССР", – сказал Царев в интервью порталу "Украина.ру".
От самой страны мало что останется, ее территорию по кускам скупят иностранцы, предупредил политик. "Украину потеряют украинцы. И Украину потеряет Россия. Надежды на возможное объединение разделенных народов можно будет похоронить", – считает он.
Напомним, что в сентябре Зеленский внес в Раду законопроект, который позволит пустить сельхозугодья с молотка. В советское время Украина была всесоюзной житницей, а через несколько лет может превратиться в криптоколонию транснациональных корпораций. Вряд ли воротилы международного масштаба упустят возможность приобрести солидные наделы плодородной земли.
Продажа земли с\х назначения сегодня невыгодна для украинцев из-за многих неурегулированных вопросов. Если власть намерена реализовать политическую волю по продаже земли, то принципиальная позиция нашей партии – решать все через референдум. Этого требуют 74% наших граждан. pic.twitter.com/9zWhcv3dwG— Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) November 1, 2019
В окружении Зеленского говорят, что намерены продать 40 миллионов гектаров черноземов. Планируется, что Рада одобрит законопроект до конца года.
Украинская казна может выручить почти десять миллиардов евро, подсчитал политолог Дмитрий Джангиров. Впрочем, сиюминутно эти деньги Киев не получит, к тому же большую их часть Зеленский будет вынужден расходовать не на нужды страны, а на обслуживание огромных долгов, сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Капитал".
Популярные темы форума
Аида, я Вас ищу!
Задай вопрос Волочковой
Самые сексуальные!
Что делать с родителями?
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Месячные не идут 2 месяца
Петров или Козловский?
Приснилось,что муж ездит к любовнице
У Ксении Собчак сегодня днюха. Поздравим?
Как пережить кризис в отношениях?