Зеленский поставил крест на общем будущем России и Украины

Если Владимир Зеленский начнет распродажу украинской земли в частные руки, в страну придут деньги, и уровень жизни временно вырастет, считает политик. Однако президент и близкий к нему олигарх Игорь Коломойский преследуют корыстные цели, уверен экс-депутат.



По его мнению, дорвавшиеся до власти круги получат от продажи земли миллиарды. "Вспомните, как заработали чиновники и олигархи во время большой приватизации после развала СССР", – сказал Царев в интервью порталу "Украина.ру".

От самой страны мало что останется, ее территорию по кускам скупят иностранцы, предупредил политик. "Украину потеряют украинцы. И Украину потеряет Россия. Надежды на возможное объединение разделенных народов можно будет похоронить", – считает он.

Напомним, что в сентябре Зеленский внес в Раду законопроект, который позволит пустить сельхозугодья с молотка. В советское время Украина была всесоюзной житницей, а через несколько лет может превратиться в криптоколонию транснациональных корпораций. Вряд ли воротилы международного масштаба упустят возможность приобрести солидные наделы плодородной земли.

Продажа земли с\х назначения сегодня невыгодна для украинцев из-за многих неурегулированных вопросов. Если власть намерена реализовать политическую волю по продаже земли, то принципиальная позиция нашей партии – решать все через референдум. Этого требуют 74% наших граждан. pic.twitter.com/9zWhcv3dwG