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Политика

Захарова взорвлась из-за наглой лжи

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Не так давно в прессе прозвучали громкие заявления пресс-секретаря немецкого издания Deutsche Welle. Он сообщил, что не встречался с сотрудниками МИД России и не признавал некорректность статьи издания. Мария Захарова прокомментировала ситуацию.
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Официальный представитель МИД России указала на неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта, который отрицает факт встречи и ее содержание. Захарова отметила, что беседа задокументирована.

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 Мария Владимировна Захарова

Мария Владимировна Захарова дипломат

"Им надо самораспуститься после этого. Позорище несусветное", – эмоционально высказалась Захарова.

Как сообщает телеканал "Царьград", министру не понравилось поведение пресс-секретаря Deutsche Welle. Она уточнила, что отрицать наличие встречи и тему дискуссии значит позорить самих себя. Дипломат подробно рассказала, кто присутствовал на переговорах, какая была повестка и даже, что было на столе.

"Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мы угощали. Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, я думаю", – написала Захарова на личной странице в "Фейсбук".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил против ограничений в отношении иностранных СМИ, включая DW. Он рассказывал, что на встрече пресс-секретарь медиахолдинга признал, что материалы об акциях протеста в Москве некорректны.

Автор: 7 ноября 2019, 17:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие наряды Марии Захаровой

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