Захарова взорвлась из-за наглой лжи

Официальный представитель МИД России указала на неискренность пресс-секретаря медиахолдинга Deutsche Welle (DW) Кристофа Юмпельта, который отрицает факт встречи и ее содержание. Захарова отметила, что беседа задокументирована.
"Им надо самораспуститься после этого. Позорище несусветное", – эмоционально высказалась Захарова.
Как сообщает телеканал "Царьград", министру не понравилось поведение пресс-секретаря Deutsche Welle. Она уточнила, что отрицать наличие встречи и тему дискуссии значит позорить самих себя. Дипломат подробно рассказала, кто присутствовал на переговорах, какая была повестка и даже, что было на столе.
"Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мы угощали. Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, я думаю", – написала Захарова на личной странице в "Фейсбук".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил против ограничений в отношении иностранных СМИ, включая DW. Он рассказывал, что на встрече пресс-секретарь медиахолдинга признал, что материалы об акциях протеста в Москве некорректны.
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