Надежды больше нет: Зеленский жестко обошелся с украинцами

Под горячую руку команды Зеленского попали пенсионеры. Еще в
сентябре Верховная рада приняла законопроект о масштабной проверке пенсионных
выплат. Старикам придется доказывать, что они имеют право на получение средств,
хотя, по сообщениям с мест, чиновники уже сейчас отнимают у них полученные
деньги.
На этом команда "молодых и перспективных" реформаторов останавливаться не собирается. Скоро некоторые категории пенсионеров могут остаться без традиционных надбавок. Все из-за дефицита Пенсионного фонда. Решить проблему окружение Зеленского пытается за счет самых незащищенных граждан.
По словам политолога Руслана Бизяева, в прошлом году дефицит Пенсионного фонда составил 150 миллиардов гривен, в текущем году вырос до 167 миллиардов. "А в 2020 году – 172 миллиардов, и для того, чтобы увеличить пенсию, необходимо сократить дефицит пенсионного фонда, без этого никуда", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала Politeka Online.
Украинцы перестали доверять государству, констатировал политолог. Раньше власть давала гражданам куски с барского стола, и люди не замечали, как она увеличивает свое благосостояние, отметил Бизяев. Окружение Зеленского этого не понимает, подчеркнул политолог.
Надежд на нового президента у граждан все меньше. Вероятно, государство продолжит сокращать обязательства перед гражданами. Сбросить "социальный балласт" от Зеленского требует Международный валютный фонд.
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