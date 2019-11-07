Будут жертвы: забитому Зеленскому предложили пойти на крайность

Многие люди из окружения президента оказались не готовы к
решениям, которые диктует обстановка в государстве, заявил Пальчевский. Зеленскому
нужно переломить общественное мнение и показать, кто хозяин в стране, сказал ведущий в эфире телеканала NewsOne.
Украинцы рассчитывали, что бывший комик придет во власть с новыми людьми. "Каково же наше удивление, что половина в Администрации президента замазана сотрудничеством с теми, с кем мы боролись!" – негодует Пальчевский. Он призвал Зеленского расстаться с некоторыми членами команды, которые, дескать, тянут его на дно.
Аналогичного мнения придерживается политолог Андрей Ермолаев. Зеленскому нужно свалить все ошибки и провалы на козлов отпущения - только так он сумеет спасти свой рейтинг, считает эксперт. Наиболее подходящая кандидатура – премьер-министр Алексей Гончарук.
Обновить кабинет министров Зеленский может уже в следующем году, считает Ермолаев. В эфире ютуб-канала Politeka online политолог не исключил, что "под нож" пойдет руководство правительства.
На президентских выборах за Владимира Зеленского проголосовали более 70% украинцев. Спустя несколько месяцев он начал терять поддержку сограждан. Процесс урегулирования в Донбассе зашел в тупик, коммунальные тарифы растут, к тому же глава государства задумал пустить с молотка миллионы гектаров плодородных черноземов.
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