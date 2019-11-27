Представители всех фракций МГД поддержали бюджет Москвы

На заседании во вторник, 27 ноября, Московская городская дума окончательно приняла бюджет столицы на 2020-2022 годы. Голосование по законопроекту ознаменовалось сенсацией: впервые за последний десяток лет проект главного финансового документа поддержала фракция КПРФ. Единороссы могут смело записать принятие бюджета в свой политический актив.



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