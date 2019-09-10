Кандидаты в МГД победили на выборах без помощи "Умного голосования" Навального

В списки "Умного голосования" входили представители нескольких политических сил, в том числе КПРФ. По всей видимости, Навальный решил включить в список коммунистов из-за высокой популярности партии.
За КПРФ активно голосуют. В процентном соотношении коммунисты всегда занимают вторые места на выборах. Зная о данной тенденции, Навальный умышленно включил в свой список кандидатов от КПРФ.
Московский список "УГ" состоял из 45 кандидатов. 35 из них – представители КПРФ, отмечали "Ведомости". На минувших выборах только 13 коммунистов набрали достаточное количество голосов, чтобы попасть в Мосгордуму. Это говорит о том, что москвичи голосовали по своему усмотрению, а не так, как того хотел Навальный.
На выборах в МГД победили не только члены КПРФ, представители "Яблока" и "Справедливой России" получили по несколько мест. Навальный приписывает их победу своему проекту. Но это крайне опрометчивое суждение.
Сергей Митрохин из партии "Яблоко" провел хорошую предвыборную кампанию, поэтому и стал депутатом Мосгордумы. Сам он не считает свою победу заслугой Навального. Такого же мнения придерживаются и остальные кандидаты от других партий.
Напомним, Алексей Навальный представил проект "Умное голосование" после того, как его сторонников не зарегистрировали кандидатами на выборах в Мосгордуму из-за большого количества недействительных подписей. Помимо прочего, в их списках оказались давно умершие люди.
Известный блогер и переводчик Дмитрий "Гоблин" Пучков назвал "Умное голосование" приманкой для "безмозглых людей".
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