"Проще плюнуть": встрече Путина и Зеленского нашли необычное объяснение

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая должна состояться 9 декабря в Париже в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки, озадачила экспертов. Некоторые называют неожиданные причины, по которым, по их мнению, российский лидер согласился принять участие в мероприятии.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не видит смысла во "встречах ради встреч", в связи с чем настаивает, чтобы перед переговорами лидеров стран нормандской четверки была проведена подготовительная работа. Киев убедительно показал, что испытывает проблемы с выполнением взятых на себя в рамках минских соглашений обязательств.

Тем не менее, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского все же была запланирована и анонсирована. То, что лидеры стран нормандской четверки намерены провести переговоры 9 декабря, подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российский публицист Ирина Алкснис в эфире интернет-канала PolitWera выразила уверенность, что сам Владимир Путин не ждет от своего украинского коллеги Владимира Зеленского готовности к результативным решениям. "С другой стороны, на фоне других тем, которые есть между Россией, Германией и Францией, Украина настолько мелочь, что Путину проще согласиться, пойти на уступки Меркель и Макрону", – цитирует издание "Политнавигатор" эксперта.

Песков: Встреча в нормандском формате, действительно, состоится 9 декабря в Париже. Сейчас ведется подготовка. Это очень серьезная встреча, я не буду высказывать какие-то ожидания. Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, но не стоит их и занижать pic.twitter.com/BZkBQnXgDj — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 18, 2019

Она добавила, что европейские лидеры, анонсировав встречу в нормандском формате, поставили под удар свою репутацию. Такой шаг российского руководства, особенно на фоне совместных проектов, наверняка оценят по достоинству.

"У нас с Германией "Северный поток-2", Германия многое делает, чтобы продавить ЕС, и Германия реально много сделала. У нас восстанавливается сотрудничество. Макрон и вовсе смотрит Путину в рот, собирается на 9 мая в Москву", – напомнила Ирина Алкснис. "На этом фоне проще плюнуть: "Да черт с вами, раз уж вы пообещали "Большой семерке", что встретитесь, ну ладно, приеду я, с вами убьем день без толку", – заключила она.

Напомним, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться в рамках переговоров лидеров стран нормандской четверки. Мероприятие запланировано на 9 декабря в Париже.