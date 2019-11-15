"Исполняет свою роль": капитуляцию Зеленского разобрали по пунктам

Ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан обвинил Владимира Зеленского в игре в поддавки с Владимиром Путиным и едва ли не капитуляции и предательстве национальных интересов. Политолог и публицист Армен Гаспарян во время беседы с корреспондентом "Дни.ру" по пунктам разобрал эти обвинения.



Радикально настроенные украинские националисты и примкнувшие к ним политики обыкновенно строят свои обвинения против Владимира Зеленского на том, что он слишком мягок и дипломатичен в своих заявлениях про Россию. Однако реальных оснований так говорить у оппонентов президента Украины не так много.

"Несмотря на то, что Зеленского постоянно в этом обвиняют, "Слуга народа" в Верховной раде не переголосовал за закон, который Россию называет агрессором. Это первое", – рассказал "Дни.ру" Армен Гаспарян. "Второе. Из официальной риторики Украины ровным счетом никуда не делось утверждение о том, что они ведут войну с Россией", – напомнил политолог.

Третий пункт самый масштабный и касается самого понимания обвинения в игре на руку России и лично Владимиру Путину. "Я не очень понимаю, а в чем Зеленский подыгрывает?" – подчеркнул Армен Гаспарян. "Перед ним поставлена задача всеми ведущими мировыми странами о том, что он обязан выполнить минские соглашения. Это вот это называется "подыгрыванием России"?" – добавил он.

Если же для того, чтобы показать, что он не подыгрывает России Владимиру Зеленскому, по мнению его оппонентов, необходимо объявить о нежелании выполнять взятые Украиной на себя обязательства, тогда стоит признать, что открыто на уровне главы государства этого действительно пока не произошло. "Для этого у него есть "команда Зе", включая украинское правительство", – заметил политолог.

Куда важнее проанализировать поступки Владимира Зеленского и итоги его работы. А они таковы, что в Донбассе до сих пор продолжается кровопролитие, а имплементации минсуких соглашений так до сих пор не произошло. "Пока мы видим ровно воспроизведение вектора, который был закреплен за Порошенко. Это "ни мира, ни войны". Со всеми вытекающими отсюда последствиями", – рассказал Армен Гаспарян.

Он признался, что в связи с этим не совсем понимает причину переживаний ветерана внешней разведки Украины Василия Богдана. "С его точки зрения все происходит так же, как и должно быть. Зеленский исполняет свою роль – мира, к огромному сожалению, на Донбассе нет. Есть некие попытки добиться какого-то мира, но не более того", – заключил эксперт.