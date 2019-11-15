Михалков испугался кровавой бойни на Украине

Новости Украины продолжают радовать любителей читать абсурдные происшествия, происходящие в ближнем зарубежье. На этот раз стало известно о том, что при прокате на территории страны документального фильма о президенте России Владимире Путине местные кинопрокатчики замазали лицо режиссеру Никите Михалкову. Сам он назвал произошедшее абсурдом.

Документальный фильм "Свидетели Путина", снятый режиссером Виталием Манским, вышла в прокат не только в нашей стране, но и у соседей. Однако украинские прокатчики не смогли показать своим зрителям продукт без предварительной работы цензоров.

Поскольку одним из участников съемки оказался признанный на Украине угрозой национальной безопасности Никита Михалков, цензоры избавили зрителей от риска видеть лицо "опасного" режиссера. Его попросту замазали.

Такое решение немало повеселило самого Никиту Михалкова. "Хорошо, если вместо моего лица было бы лицо Манского хотя бы. Чтобы хоть что-то было", – пошутил режиссер, комментируя ситуацию телеканалу "Звезда". "Ну как обсуждать? Это абсурдно", – добавил он.

Впрочем, несмотря на некоторое присуствтие юмора в ситуации, в целом происходящее на Украине вызывает совершенно другие эмоции. "Это ужасно печально. Это доведено, действительно, до какого-то зазеркалья. И мне очень грустно, потому что у меня на Украине очень много друзей, я там много снимал, я там очень любил бывать", – признался Никита Михалков.

Он добавил, что остается лишь ждать, когда на Украине пропадет "этот морок". "Самая большая моя печаль и большая опасность в том, что он пройти может только через кровь", – поделился опасениями Михалков.

Он добавил, что все происходящее может кончиться для Украины очень плохо, если у Владимира Зеленского окажется недостаточно сил и воли для того, чтобы обуздать деструктивные силы. Режиссер отметил, что, по его мнению, 99% украинцев не разбираются в политике и даже не хотят этого делать. "У них родственники здесь, они работают здесь..." – заметил Михалков.