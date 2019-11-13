Собчак разразилась желчью из-за нападок Михалкова

Телеведущая устроила разборки с режиссером в Сети. Ксения Собчак обиделась на мэтра российского кино за то, что он раскритиковал ее бракосочетание с Константином Богомоловым.

На своей странице в "Инстаграме" светская львица опубликовала полный гнева и сарказма пост, отметив, что Никита Михалков ее не забывает. "Оказывается, несколько дней назад целый час эфирного времени на телеканале "Россия24" (за которое вы, кстати, платите, дорогие налогоплательщики), был посвящен важной, а главное очень актуальной и своевременной теме – нашей свадьбе", – написала Ксения Собчак.

Она предположила, что не пройдет и полгода, как Никита Сергеевич уделит внимание ее интервью с Маргаритой Симоньян или премьере Театра на Малой Бронной "Нормы" Диденко. "Роскошно все. И хлесткое название "ад пуст, все черти здесь", и эффектные паузы, и Цитаты Великих (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.) каждые три минуты, и лирическая музыка, и уместный церковный неймдроппинг Ермоловой и Шаляпиным, и пафосный финал... прям "Солнечный Удар" в миниатюре", - разразилась желчью Ксения Собчак.

По словам журналистки, раньше после такого она бы "настрочила" открытое письмо Никите Михалкову. Но сейчас, как заверила звезда, она активно практикует смирение. "Поэтому отвечу коротко и тут. "А они это все всерьез или "как бы", с издевкой?", – вопрошает Михалков, параллельно клеймя ритуальные услуги, за то, что выдали катафалк без предъявления собственно трупа", – пожаловалась Ксения Собчак.

На нападки режиссера она ответила вопросом на вопрос. "А вы в последние время то, что снимаете, вы это всерьез снимаете, Никита Сергеевич, или "как бы"? Я вот верю в искренность ваших последних художественных высказываний, пусть они и производят впечатление тончайшего троллинга", – заявила Ксения Собчак.

Знаменитость недоумевает: как можно упрекать их с Богомоловым в том, что они не предъявили труп при получении катафалка? "Нам-то хоть подержанный, списанный катафалк выдали, а вам целый Госбюджет", – резюмировала своей пост острая на язык Ксения Собчак.