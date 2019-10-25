Во Франции оценили возвращение России в список мировых держав

Успехи России на Ближнем Востоке в своей статье в Le Figaro оценил бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти. Свое место в первом ряду мировых держав она заняла благодаря работе по отстаиванию суверенитета других государств, передает РИА ФАН. Секрет успеха страны кроется в том, что она умеет говорить и договариваться со всеми.
Дипломат добавил, что именно Россия, а не США, добилась мира на Ближнем Востоке, передает Life. Он отметил, что Вашингтон пока сохраняет свое господство в регионе, но уже вынужден мириться с возрастающим влиянием Москвы.
Россия не имеет таких финансовых возможностей, какие есть у ее основных конкурентов. Тем не менее она успешно проводит внешнюю политику, присущую великой державе. Это объясняется способностью к мягкой силе и обеспечению безопасности своих партнеров.
Вертолёты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка в Сирии, где ранее располагалась американская база.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) October 22, 2019
Событие небольшое, но в новейшей истории принципиальное. Впервые США откуда-то ушли, а на их место пришёл не хаос, а Россия.
Впрочем, о завершении работы в Сирии говорить пока рано. "Москва уже давно победила на первом, военном этапе, но сейчас разворачивается второй. Речь идет о политической стабилизации региона. России нужно доказать, что она способна установить там мир", – цитирует портал "ИноСМИ" Жана де Глиниасти. Конечной целью для Москвы в регионе выступает восстановление Сирии в ее довоенных границах.
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