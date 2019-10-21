Путина назвали самым влиятельным лидером

Президент России Владимир Путин был признан самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал редактор BBC Джереми Боуэн в своем материале для газеты The Sunday Times.
По его словам, Россия стала важнейшим игроком в регионе, в то время как Запад бездействовал. Эксперт отметил, что президент России поддерживает Израиль, а также работает с его главным врагом – Ираном. Кроме того, недавно Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, передает телеканал "360".
Боуэн уверен, что именно российский лидер окажет решающее влияние на то, как завершится кризис, спровоцированный Турцией на севере Сирии, уточняет "Царьград". "Россияне говорят со всеми сторонами конфликта, что не удавалось никакой другой стране. В то время как Соединенные Штаты уходят с Ближнего Востока, россияне идут вперед", – приводит слова корреспондента ТАСС.
Популярные темы форума
ГОПНИЦА и Отмороженный на одной зоне сидят?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Почему Америка богаче всех?
Отношения со старым мужчиной.
Отмороженный полный иди.От или это тупая тётка?
Злые или добрые родители???
В каком возрасте у вас начались менструации, а девушки?
Стыдно быть девственницей
Я не могу никак увидеть связи И не могу понять, ну в чем секрет Богинь и королев кругом как грязи А баб нормальных посему-то нет
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?