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Политика

Путина назвали самым влиятельным лидером

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Президент России Владимир Путин был признан самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал редактор BBC Джереми Боуэн в своем материале для газеты The Sunday Times.

По его словам, Россия стала важнейшим игроком в регионе, в то время как Запад бездействовал. Эксперт отметил, что президент России поддерживает Израиль, а также работает с его главным врагом – Ираном. Кроме того, недавно Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, передает телеканал "360".

Боуэн уверен, что именно российский лидер окажет решающее влияние на то, как завершится кризис, спровоцированный Турцией на севере Сирии, уточняет "Царьград". "Россияне говорят со всеми сторонами конфликта, что не удавалось никакой другой стране. В то время как Соединенные Штаты уходят с Ближнего Востока, россияне идут вперед", – приводит слова корреспондента ТАСС.

Автор: 21 октября 2019, 08:13

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