Турция свернула операцию в Сирии

Турция прекращает операцию "Источник мира" в Сирии. Об этом накануне заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, подводя итоги переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет "Царьград".
Боевые действия на севере Сирии длились 13 дней. Согласно заключенному Путиным и Эрдоганом меморандуму, статус-кво территории, где турки заняли позиции в рамках операции, сохранится, уточняет RT.
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