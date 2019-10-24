Володин: ПАСЕ должна работать на принципах парламентаризма

Лилиан Мори Паскье поблагодарила Россию за хороший прием докладчика ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Франка Швабе, а также отметила работу Москвы по выстраиванию системы прав человека. Вячеслав Володин согласился с ее словами, добавив, что в России уделяется большое внимание защите прав граждан, в том числе трудовых.
"Важно обсуждать не только политические, но и трудовые права", – уверен спикер нижней палаты парламента. Он напомнил, что Госдума рассматривает инициативу о гарантии сокращенной рабочей недели для трудящихся в сельских территориях женщин, а также об активной дискуссии о четырехдневной рабочей неделе, которую начал председатель российского правительства Дмитрий Медведев.
Володин посоветовал европейским коллегам обратить внимание на российский опыт в сфере защиты прав пилотов авиакомпаний. "Пилот европейской компании должен отдыхать больше", – уверен председатель Госдумы. Также он указал на необходимость защиты трудовых прав шахтеров.
"Можно эти вопросы поднимать, это очень важно", – согласилась с собеседником Лилиан Мори Паскье.
Спикер нижней палаты российского парламента поблагодарил председателя ПАСЕ за то, что делегация из России смогла полноценно принимать участие в работе организации. "Народ поражать в правах нельзя", – уверен Володин.
На важность диалога, построенного на принципах доверия и равноправия, спикер Госдумы указал и во время общения с генсеком Совета Европы. "Когда мы говорим о Парламентской ассамблее Совета Европы, нам важно, чтобы Ассамблея базировалась на основополагающих принципах парламентаризма, а это значит на разговоре о каких бы то ни было проблемах", – обратился Володин к Пейчинович-Бурич.
"Для нас крайне важно, чтобы был диалог. Только на основе диалога рождается доверие", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.
Он добавил, что в разное время появляются свои вызовы, отвечать на которые международное сообщество должно сообща. Сейчас в их число входят наркотрафик, незаконная миграция и терроризм.
Кроме того, указал Володин, важно сохранить историческую память о тех, кто отдал жизнь во время освобождения Европы от фашизма. Спикер Госдумы пригласил генсека Совета Европы в Москву на празднование 75-летия Победы.
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