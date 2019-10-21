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Политика

Володин примет участие в конференции глав парламентов Совета Европы

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru/
В Госдуме приняли приглашение на конференцию спикеров законодательных органов стран, входящих в Совет Европы. Депутаты вылетят из Москвы в Страсбург вечером 23 октября после рассмотрения в первом чтении проекта федерального бюджета, рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
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"По мнению всех представителей фракций, необходимо принять приглашение, которое поступило, – участвовать в конференции председателей парламентов стран, входящих в Совет Европы, руководителей парламентов, которые будут работать 24–25 октября в Страсбурге в ПАСЕ", – цитирует Володина официальный сайт Госдумы. 

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он назвал это решение правильным. Помимо самой конференции, на площадке будут двусторонние встречи с главами парламентов стран – членов Парламентской ассамблеи Совета Европы. Некоторые из спикеров уже выразили желание встретиться, добавил Володин.

"Повестка обещает быть достаточно напряженной", - сказал он.

Есть желание встретиться и с руководством ПАСЕ, подчеркнул Володин. Парламентарий напомнил, что в этом году Совету Европы исполняется 70 лет.

Делегация Госдумы с участием представителей всех фракций вылетит из Москвы в Страсбург вечером 23 октября, после рассмотрения в первом чтении проекта федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-22 годов.

Чтобы все успеть, законодатели соберутся раньше. Володин напомнил, что обычно пленарное заседание начинается в полдень, но 23 октября депутаты соберутся в 10.00 мск. "Чтобы с 10 до 16 рассмотреть законопроект о бюджете, а также сопутствующие законы – это бюджеты внебюджетных фондов и бюджетообразующие законы", – пояснил спикер Госдумы.

Напомним, Россия вновь начала принимать участие в работе ПАСЕ 26 июня текущего года, когда организация приняла резолюцию о подтверждении полномочий нашей страны. Права российской делегации были восстановлены в полном объеме.

Автор: 21 октября 2019, 18:44

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