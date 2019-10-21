Володин примет участие в конференции глав парламентов Совета Европы

В Госдуме приняли приглашение на конференцию спикеров законодательных органов стран, входящих в Совет Европы. Депутаты вылетят из Москвы в Страсбург вечером 23 октября после рассмотрения в первом чтении проекта федерального бюджета, рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.



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