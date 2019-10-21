Володин примет участие в конференции глав парламентов Совета Европы

"По мнению всех представителей фракций, необходимо принять
приглашение, которое поступило, – участвовать в конференции председателей
парламентов стран, входящих в Совет Европы, руководителей парламентов, которые
будут работать 24–25 октября в Страсбурге в ПАСЕ", – цитирует Володина
официальный сайт Госдумы.
Он назвал это решение правильным. Помимо самой конференции, на площадке будут двусторонние встречи с главами парламентов стран – членов Парламентской ассамблеи Совета Европы. Некоторые из спикеров уже выразили желание встретиться, добавил Володин.
"Повестка обещает быть достаточно напряженной", - сказал он.
Есть желание встретиться и с руководством ПАСЕ, подчеркнул Володин. Парламентарий напомнил, что в этом году Совету Европы исполняется 70 лет.
Делегация Госдумы с участием представителей всех фракций вылетит из Москвы в Страсбург вечером 23 октября, после рассмотрения в первом чтении проекта федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-22 годов.
Вячеслав Володин примет участие в конференции спикеров Совета Европы.— Государственная Дума (@dumagovru) October 21, 2019
«Кроме участия в работе конференции параллельно будут проходить встречи с руководителями парламентов стран, которые входят в ПАСЕ. Повестка обещает быть достаточно напряженной», - отметил Председатель ГД pic.twitter.com/bPAwTFZr2B
Чтобы все успеть, законодатели соберутся раньше. Володин напомнил, что обычно пленарное заседание начинается в полдень, но 23 октября депутаты соберутся в 10.00 мск. "Чтобы с 10 до 16 рассмотреть законопроект о бюджете, а также сопутствующие законы – это бюджеты внебюджетных фондов и бюджетообразующие законы", – пояснил спикер Госдумы.
Напомним, Россия вновь начала принимать участие в работе ПАСЕ 26 июня текущего года, когда организация приняла резолюцию о подтверждении полномочий нашей страны. Права российской делегации были восстановлены в полном объеме.
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