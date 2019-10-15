Поджавший хвост Трамп помог Путину

Ситуация, которая сложилась на севере Сирии после начала военной операции Турции против курдских сил, грозит перерасти в глобальный конфликт мирового масштаба. Оценив обстановку, курды призвали на помощь сирийские власти.
Теперь, опасаются эксперты, армия законного президента страны Башара Асада может попасть под удар турецких сил. Если они ответят на удар ударом, то это будет восприниматься международным сообществом как агрессия против члена НАТО, то есть будет подразумевать вмешательство в конфликт других стран военного альянса. При этом следует помнить, что армия и власти Сирии действуют при поддержке России.
Таким образом, последствия у локальной пограничной стычки между Сирией и Турцией из-за курдских формирований может перерасти в куда более масштабный конфликт. Поскольку Дональд Трамп предпринял все что от него зависит для того, чтобы устранить США от какого-либо участия в происходящем, роль миротворца предстоит сыграть России.
Сирия. За два дня Ассад восстановит свой контроль над почти 30% территории.— Уругвайская разведка (@Ur_razvedka) October 14, 2019
Эпично, можно аплодировать.
Невероятный мастеркласс российской дипломатии и военных.
Можно сравнить только с окончанием Чеченских войн..
Сообщается, что российская сторона готова к подобной роли и уже активно занимается нормализацией ситуации. Она находится в постоянной связи со всеми сторонами – с курдами, турками и сирийцами и старается не допустить эскалации конфликта, передают "Ведомости".
Таким образом, отмечают эксперты, перед Россией стоит крайне сложная задача, однако в случае успеха российский лидер Владимир Путин получит все политические награды как настоящий миротворец, принесший спокойствие на Ближний Восток.
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