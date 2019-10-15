Поджавший хвост Трамп помог Путину

После вывода войск США из Сирии и начала в регионе военной операции Турции на Ближнем Востоке сложилась крайне напряженная и опасная ситуация. В роли миротворца, который сохранит стабильность и поможет избежать глобального противостояния выступает Россия.

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