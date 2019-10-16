Зеленского обвинили в попытке устроить новый голодомор

Во время пленарного заседания Верховной рады депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев раскритиковал внесенный партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект о продаже земли иностранным компаниям. Он уверен, что это грозит стране самыми страшными последствиями.
"Вся история Украины и украинства – это борьба за землю", – поделился своим видением парламентарий. Все началось с того, что столетиями люди убегали в казацкую вольницу для того, чтобы не работать "на пана или помещика", напомнил депутат. Не смог он пройти мимо голодомора, случившегося на Украине в годы советской власти. По мнению Сергея Соболева, это произошло из-за того, что люди были вынуждены отдать свою землю в пользу колхозов.
И сейчас, уверен он, подобная ситуация может повториться. "Я думаю, этот сессионный зал не имеет права пренебрегать памятью миллионов украинцев. Вы не имеете права, согласно с конституцией, давать право на продажу земель сельхоз назначения. Вы не имеете права разрешить иностранцам покупать эту землю", – цитирует издание "Политнавигатор" народного избранника.
В Раде объявили о приближении голода. Голодомор наступает. Кто же стоит за этим явлением? ����♀️— Tanya Lanc (@STusyaA) October 16, 2019
"Вместо того, чтобы поддержать фермерское хозяйство, индивидуальные сельскохозяйственные предприятия, вместо того, чтобы выкупать землю у тех, кто не хочет ее обрабатывать, в государственные банки, а потом продавать право аренды, вы хотите так называемый рынок земли для того, чтобы на Украине снова был голодомор?" – обратился он к авторам инициативы.
Судя по словам депутата Сергея Соболева, сама возможность свободной продажи земли сельскохозяйственного назначения мгновенно отобьет у простых украинцев желание работать в поле. А закончится все это, боится парламентарий, новым массовым голодом. И косвенно в этом будут виноваты Владимир Зеленский и его соратники.
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