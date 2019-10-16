Зеленского обвинили в попытке устроить новый голодомор

Члены украинского парламента продолжают ломать копья при обсуждении одного из самых серьезных законов, способного круто изменить жизнь в стране. Речь идет об инициативе дать разрешение на продажу земель Украины иностранным компаниям.

Во время пленарного заседания Верховной рады депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев раскритиковал внесенный партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект о продаже земли иностранным компаниям. Он уверен, что это грозит стране самыми страшными последствиями.

"Вся история Украины и украинства – это борьба за землю", – поделился своим видением парламентарий. Все началось с того, что столетиями люди убегали в казацкую вольницу для того, чтобы не работать "на пана или помещика", напомнил депутат. Не смог он пройти мимо голодомора, случившегося на Украине в годы советской власти. По мнению Сергея Соболева, это произошло из-за того, что люди были вынуждены отдать свою землю в пользу колхозов.

И сейчас, уверен он, подобная ситуация может повториться. "Я думаю, этот сессионный зал не имеет права пренебрегать памятью миллионов украинцев. Вы не имеете права, согласно с конституцией, давать право на продажу земель сельхоз назначения. Вы не имеете права разрешить иностранцам покупать эту землю", – цитирует издание "Политнавигатор" народного избранника.

В Раде объявили о приближении голода. Голодомор наступает. Кто же стоит за этим явлением? ����‍♀️ — Tanya Lanc (@STusyaA) October 16, 2019

"Вместо того, чтобы поддержать фермерское хозяйство, индивидуальные сельскохозяйственные предприятия, вместо того, чтобы выкупать землю у тех, кто не хочет ее обрабатывать, в государственные банки, а потом продавать право аренды, вы хотите так называемый рынок земли для того, чтобы на Украине снова был голодомор?" – обратился он к авторам инициативы.

Судя по словам депутата Сергея Соболева, сама возможность свободной продажи земли сельскохозяйственного назначения мгновенно отобьет у простых украинцев желание работать в поле. А закончится все это, боится парламентарий, новым массовым голодом. И косвенно в этом будут виноваты Владимир Зеленский и его соратники.