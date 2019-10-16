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Политика

Зеленского обвинили в попытке устроить новый голодомор

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Члены украинского парламента продолжают ломать копья при обсуждении одного из самых серьезных законов, способного круто изменить жизнь в стране. Речь идет об инициативе дать разрешение на продажу земель Украины иностранным компаниям.
прочитано 365 раз

Во время пленарного заседания Верховной рады депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев раскритиковал внесенный партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект о продаже земли иностранным компаниям. Он уверен, что это грозит стране самыми страшными последствиями.

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"Вся история Украины и украинства – это борьба за землю", – поделился своим видением парламентарий. Все началось с того, что столетиями люди убегали в казацкую вольницу для того, чтобы не работать "на пана или помещика", напомнил депутат. Не смог он пройти мимо голодомора, случившегося на Украине в годы советской власти. По мнению Сергея Соболева, это произошло из-за того, что люди были вынуждены отдать свою землю в пользу колхозов.

И сейчас, уверен он, подобная ситуация может повториться. "Я думаю, этот сессионный зал не имеет права пренебрегать памятью миллионов украинцев. Вы не имеете права, согласно с конституцией, давать право на продажу земель сельхоз назначения. Вы не имеете права разрешить иностранцам покупать эту землю", – цитирует издание "Политнавигатор" народного избранника.

"Вместо того, чтобы поддержать фермерское хозяйство, индивидуальные сельскохозяйственные предприятия, вместо того, чтобы выкупать землю у тех, кто не хочет ее обрабатывать, в государственные банки, а потом продавать право аренды, вы хотите так называемый рынок земли для того, чтобы на Украине снова был голодомор?" – обратился он к авторам инициативы.

Судя по словам депутата Сергея Соболева, сама возможность свободной продажи земли сельскохозяйственного назначения мгновенно отобьет у простых украинцев желание работать в поле. А закончится все это, боится парламентарий, новым массовым голодом. И косвенно в этом будут виноваты Владимир Зеленский и его соратники.

Автор: 16 октября 2019, 15:27

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Священный СтранникЪГость
Ответить
ВНИМАНИЕ ЭКСКЛЮЗИВ ! ПОП РПЦ МП САМ ПРОСИТСЯ В АД НА СКОВОРОДКУ ДЬЯВОЛА !!!

ДМИТРИЙ СМИРНОВ ПРИМЕТ ПЕРВЫМ ЭЛ.ПАСПОРТ
<цензура>=VgM814NkYS0

П.С.
Какой бессовестный Поп, сам добровольно душу сгубил свою..
Печально!
Печально, что миллионы ГЛУПЦОВ, последуют его примеру и загремят в ПРЕИСПОДНЮЮ.
УМА ТО НЕТ ВЫЧИСЛИТЬ ЧИСЛО ЗВЕРЯ 666, <цензура> ОНО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ!!!
ТО ЕСТЬ, ВХОДИТ ПОД ВИДОМ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЛУЧШЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА МАСОНОВ!! ОЛИГАРХОВ!! УЧЁНЫХ, ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, САМЫХ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТЫ!!! НЕ ДЬЯВОЛА, НО ЛЮДЕЙ-ЧЕЛОВЕКОВ !!!
ПРОГРЕССИВНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

ПОСЛУШАЙТЕ, КАК ПРЕПОДНОСЯТ НА ТВ Эрнест Мацкявичюс И Катька Андреева И ИХ Дитрий Медведев с Путиным.
МЫ, ГОВОРЯТ, В ВОСТОРГЕ ОТ ЭТОГО КЛЁВОГО ИЗОБРЕТЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОВ ВЕКА СЕГО.
АМИНЬ
Священный СтранникЪГость
Ответить
Об ИНН и пластиковых документах (Димитрий Смирнов )
Анатолий Бобровский

Drevorub 8 лет назад
Тот факт , что в России у каждого будет электронная карта, говорит о том что нас ещё не сбросили со счетов. На нас ещё не поставили крест.
Гораздо печальнее судьба тех народов, у которых не будет такой электронной карты.
Не дают или не берёшь себе электронную карту, значит твоя участь уже решена.
Ответить 1

П.С.
принявшие начертание участь в озере огненном

О вечных муках грешников... (Анатолий Ададуров)
Религия учит, что в «озере огненном» куда попадут осужденные грешники, а также и сам дьявол с демонами – будет жизнь. Грешники, якобы, там не умрут. Но ведь, пока жив злодей, живет и зло. Таким образом религиозные учения о вечных муках подразумевают, что зло существует вечно. ... Понятно, что Господь Иисус и Его Ангелы будут видеть, как мучаются грешники, принявшие на себя начертание зверя ИНН СНИЛС 666. Но, какое у Господа и Ангелов святых возникнет чувство при созерцании сего зрелища? Немыслимо себе представить, чтобы Спаситель человечества, отдавший за грешников Свою жизнь, потом, спокойно созерцал, как мучаются, горят, жарятся в огне те, за которых Он пролил Свою кровь. Скрыть

П.С.
У ИИСУСА БУДУТ ПЕЧАЛЬНЫЕ ГЛАЗА, НИКТО ВАС ПОД СТРАХОМ СМЕРТИ НЕ ЗАСТАВЛЯЛ БРАТЬ ИНН.
АМИНЬ
1

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