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Политика

Колеблющийся Зеленский крупно подставил Макрона

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский, который постоянно меняет мнение о необходимости выполнения минских договоренностей, крупно подставил как самого себя, так и Эммануэля Макрона. Президенты Украины и Франции не могут получить политические бонусы за встречу в нормандском формате, поскольку сам факт проведения мероприятия становится все менее вероятен.
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Встреча нормандской четверки на уровне глав государств может стать хорошей возможностью для укрепления репутации как для Владимира Зеленского, так и для Эммануэля Макрона. Однако их планы разбиваются о принципиальную позицию Владимира Путина, который считает, что смысл встречаться за одним столом есть только в том случае, если речь пойдет о каких-то реальных изменениях.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

"Есть высокая вероятность того, что эта встреча окажется в духе "поговорить", как это было, когда в таких встречах принимал участие Порошенко, и они завершались безрезультатно", – цитирует издание "Политнавигатор" политолога Дениса Гаевского.

У экспертного сообщества есть большие сомнения в том, что у Киева получится оперативно добиться прекращения огня в Донбассе, имплементации "формулы Штайнмайера" и выполнения своих обязательств в рамках минских соглашений.

В итоге получается, что своей переменчивой позицией Владимир Зеленский не позволяет достичь целей Эммануэлю Макрону, поскольку оба они заинтересованы во встрече с чисто имиджевыми целями. "И Зеленский из этого попытается выжать какие-то бонусы, и Макрон – поскольку для него нормандский формат – чуть ли не единственная площадка, где он может заявить о себе как о лидере ЕС", – сказал Денис Гаевский.

Политолог напомнил, что не только встреча нормандской четверки подверглась постоянным переносам. Эта же судьба постигла форум восстановления Донбасса. Судя по всему, политики ждали от Киева более конструктивных и продуктивных шагов, чем он смог продемонстрировать.

Автор: 16 октября 2019, 14:26

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Священный СтранникЪГость
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ПОПЫ ПРЕДАВШИЕ БОГОМАТЕРЬ ДВАЖДЫ

НО, ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
ЯВЛЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ НА СТАВРОПОЛЬЕ В ГОРОДЕ ПЯТИГОРСКЕ
С ПЕРЕДАЧЕЙ ОДНОЙ РАБЕ ДОЖИЕЙ ИКОНЫ "ВОСКРЕШАЮЩАЯ РУСЬ"
ПОПЫ ОЩЕТИНИЛЬСЬ КОПЬМИ ДИЯВОЛА ПРОТИВ ЭТОЙ СВЯТОЙ ИКОНЫ

ЧТО НЕ МЫСЛЕМО ПО СЕБЕ !
А ЧТО ЗА ИКОНА ЧТО ИХ ТАК ПЕРЕХНЯБИЛО?

5 ноябре 2001 года, г. Пятигорск Ольгой Николаевной и ее муж Борисом Владимирович, стали врагами РПЦ МП. И виноваты они в том что им явилась Богородица а не МИТРОПОЛИТАМ ЗАМПОЛИТАМ.

НО БОЛЬШЕ ИХ ВЗБЕСИЛО, ГДЕ ОТ БОГОРОДИЦЫ ПАДАЮТ КРЕСТИКИ НА ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ (НЕ ПОЛУМЕСЯЦЫ, НЕ ЗВЁЗДЫ ДАВИДА).

И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОПИСАНИЕ ЧТО БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ЖИТЕЙ ЗЕМЛИ ОТВЕРГЛИ КРЕСТЫ И СТАЛИ БУКВАЛЬНО ГОРЕЛЫМИ ГОЛОВЕШКАМИ.

НЕ ТРУДНО ДОГАДАТЬСЯ, ПОЧЕМУ ОНИ ОБГОРАЮТ ДО ТЛА, ВЕДЬ C ПРИЕМОМ ИНН, СНИЛС И ПРОЧИХ ЖИДОВСКИХ НОМЕРОВ С 666 БИОМЕТРИЕЙ ВЫ ПОПАДАЕТЕ НА СКОВОРОДКУ В АД.
ИОАНН 2000 ЛЕТ НАЗАД ПРЕДУПРЕЖДАЛ ИМЕЮЩИЙ УМ СОЧТИ ЧИСЛО ЗВЕРЯ В ГОРОДЕ БРЮССЕЛЕ.
Аминь

П.С.
Кстати, Иоанн Крестьянкин в Аду, за то что благословлял паству на принятие ИНН.
ВИДЕО смотрите в сети.

Называется ! "Иоанн Крестьянкин в Аду" !
1

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