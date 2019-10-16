Колеблющийся Зеленский крупно подставил Макрона

Встреча нормандской четверки на уровне глав государств может стать хорошей возможностью для укрепления репутации как для Владимира Зеленского, так и для Эммануэля Макрона. Однако их планы разбиваются о принципиальную позицию Владимира Путина, который считает, что смысл встречаться за одним столом есть только в том случае, если речь пойдет о каких-то реальных изменениях.
"Есть высокая вероятность того, что эта встреча окажется в духе "поговорить", как это было, когда в таких встречах принимал участие Порошенко, и они завершались безрезультатно", – цитирует издание "Политнавигатор" политолога Дениса Гаевского.
У экспертного сообщества есть большие сомнения в том, что у Киева получится оперативно добиться прекращения огня в Донбассе, имплементации "формулы Штайнмайера" и выполнения своих обязательств в рамках минских соглашений.
В итоге получается, что своей переменчивой позицией Владимир Зеленский не позволяет достичь целей Эммануэлю Макрону, поскольку оба они заинтересованы во встрече с чисто имиджевыми целями. "И Зеленский из этого попытается выжать какие-то бонусы, и Макрон – поскольку для него нормандский формат – чуть ли не единственная площадка, где он может заявить о себе как о лидере ЕС", – сказал Денис Гаевский.
Макрон и Меркель, настаивающие на скорейшей завершении «горячей» фазы конфликта в Донбассе. И увидевшие перспективу реализации их надежд в готовности нового украинского президента (в отличие от упорно сопротивлявшегося Порошенко) принять российское прочтение «формулы Штаймайера»— Баба Яга (@Babushka_ya_ga) October 9, 2019
Политолог напомнил, что не только встреча нормандской четверки подверглась постоянным переносам. Эта же судьба постигла форум восстановления Донбасса. Судя по всему, политики ждали от Киева более конструктивных и продуктивных шагов, чем он смог продемонстрировать.
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