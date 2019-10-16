Колеблющийся Зеленский крупно подставил Макрона

Владимир Зеленский, который постоянно меняет мнение о необходимости выполнения минских договоренностей, крупно подставил как самого себя, так и Эммануэля Макрона. Президенты Украины и Франции не могут получить политические бонусы за встречу в нормандском формате, поскольку сам факт проведения мероприятия становится все менее вероятен.

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