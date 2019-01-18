Над Трампом нависла угроза из-за тайных бесед с Путиным
Конгресс отозвал свое приглашение Трампу для традиционного ежегодного выступления на тему "О положении в стране" – и это уже настоящая война, в которой у Трампа остается все меньше вариантов для маневра. Так охарактеризовал новый этап противостояния президента с законодателями директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Если Трамп пойдет на дальнейшее обострение, то ему вполне может грозить импичмент.
"То, что сейчас происходит, это самая настоящая война между президентом и конгрессом. Самая настоящая война, в которой пока трудно предсказать победителя", – сказал эксперт.
Накануне, 17 января, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси проинформировала Трампа о том, что ежегодная церемония выступления президента отменяется из-за рекордного по продолжительности шатдауна. Трамп в ответ отказал Пелоси в правительственном самолете, на котором она должна была отправиться в зарубежную поездку. Он посоветовал ей полететь в Европу обычным авиарейсом, сообщает РИА Новости.
Конгресс, ФБР и прокуратура одновременно ведут свои расследования предполагаемых связей президента США с Россией и Владимиром Путиным. О том, что Трамп – агент Кремля и человек Путина, говорили еще до выборов 2016 года. Его обвиняли в тайных связях с Россией и получении от нее некой помощи во время президентской кампании.
В отчётах спецпрокурора Мюллера указано, что Трамп помогал путину дестабилизировать США.— ��Руслан Благой (@brus244) 13 января 2019 г.
Не сказать, чтоб я был сильно удивлен, но... В общем это тянет на импичмент. https://t.co/5hTZDoou2s
В начале 2019 года против президента выдвинули еще одно нелепое обвинение: якобы на своей встрече с Путиным во время саммита G20 в Гамбурге президент США мог каким-то образом исказить величие Америки. От переводчиков, присутствовавших во время беседы, требуют раскрыть тайну переговоров.
Еще в октябре 2017 года за материалы, способствующие импичменту Дональда Трампа, американским миллионером-издателем Ларри Флинтом была объявлена награда в десять миллионов долларов. Пока что эту кругленькую сумму никто не получил.
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