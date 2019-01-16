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Политика

Врачи бьют тревогу из-за кровавой раны на руке Трампа

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американские врачи бьют тревогу: президент вот уже несколько дней ходит с раной на руке. Пластырь, замеченный журналистами на правой руке  Дональда Трампа, привлек внимание докторов, которые стали опасаться за его здоровье.
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Журналисты, а вслед за ними и врачи заметили, что пластырь был наклеен на руке Трампа еще в четверг на прошлой неделе и накануне, 15 января. На фотографиях видно, что сквозь пластырь проступает кровь.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Врачи изучили фото, попавшие в сеть, и пришли к мрачным заключениям, отмечает издание Politico, не уточняя, о чем конкретно идет речь. В соцсетях гадают – может это след от капельницы? Трамп тяжело болен и находится при смерти?

Чтобы развеять слухи, Белый дом объяснил, что президент порезался, играя с сыном. "Президент веселился со своим сыном Бэрроном и поранил руку", – заявил пресс-секретарь президента Сара Сандерс. А чтобы успокоить всех, кто переживает за лидера нации, добавила, что в этом году Трамп пройдет традиционное медицинское обследование.

Пользователи соцсетей вспомнили, что буквально на днях пластырь был замечен и на руке Владимира Путина. Президент встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где его крестили. У россиян возникло множество вопросов о происхождении травмы Владимира Владимировича. Граждане взволновались не на шутку.

Один из пользователей Twitter заметил, что пластырь на руке Путина уже был во время его игры в хоккей на Красной площади 29 декабря. Однако, как выяснилось позже, травма не имеет ничего общего со спортивными увлечениями президента. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что Путин просто порезался, но не уточнил при каких обстоятельствах.

Автор: Александр Комаров16 января 2019, 14:36
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