Врачи бьют тревогу из-за кровавой раны на руке Трампа
Журналисты, а вслед за ними и врачи заметили, что пластырь был наклеен на руке Трампа еще в четверг на прошлой неделе и накануне, 15 января. На фотографиях видно, что сквозь пластырь проступает кровь.
Врачи изучили фото, попавшие в сеть, и пришли к мрачным заключениям, отмечает издание Politico, не уточняя, о чем конкретно идет речь. В соцсетях гадают – может это след от капельницы? Трамп тяжело болен и находится при смерти?
Чтобы развеять слухи, Белый дом объяснил, что президент порезался, играя с сыном. "Президент веселился со своим сыном Бэрроном и поранил руку", – заявил пресс-секретарь президента Сара Сандерс. А чтобы успокоить всех, кто переживает за лидера нации, добавила, что в этом году Трамп пройдет традиционное медицинское обследование.
Пользователи соцсетей вспомнили, что буквально на днях пластырь был замечен и на руке Владимира Путина. Президент встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где его крестили. У россиян возникло множество вопросов о происхождении травмы Владимира Владимировича. Граждане взволновались не на шутку.
«Что у вас с рукой?»: Путин пришел в храм с пластырем на пальце pic.twitter.com/tLs48yKphg— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 января 2019 г.
Один из пользователей Twitter заметил, что пластырь на руке Путина уже был во время его игры в хоккей на Красной площади 29 декабря. Однако, как выяснилось позже, травма не имеет ничего общего со спортивными увлечениями президента. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что Путин просто порезался, но не уточнил при каких обстоятельствах.
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