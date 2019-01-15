Эрдоган срочно летит к Путину из-за бегства Трампа из Сирии
Визит турецкого президента запланирован на 23 января. Его пресс-секретарь сообщил, что на переговорах с Владимиром Путиным пойдет речь о координации действий Москвы и Анкары в свете вывода американских войск из Сирии. Встреча пройдет за закрытыми дверями в формате один на один.
После того как Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, турецкий лидер заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата против сирийских курдов. Правда, после телефонного разговора с американским президентом Эрдоган решил отложить наступление, напоминает РИА Новости.
До этого президент Турции заявил, что это его страна разгромила террористов в Сирии. Эрдоган похвалился, что только с приходом в Сирию турецких военных стало ясно, что представляет собой проект "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в России).
"Мы развалили эту организацию, а те, кто заявлял о себе как о противниках "ИГ", никакой борьбы с ним не вели", – с гордостью соврал Эрдоган, фактически оскорбив Россию и ее лидера, забыв, что примерно год назад о полной победе над "Исламским государством" сообщил российский президент Владимир Путин.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическим опустошением#США #Эрдоган #курдыhttps://t.co/JHzYUCpnH8— Новости мира (@RUENPOST) 14 января 2019 г.
Через несколько дней после заявления Эрдогана президент США с гордостью отчитался в Twitter о своих победах в Сирии. Оказалось, это он разгромил там всех террористов. Дональд Трамп написал, что американским военным пришлось выполнять работу России, Ирана и Сирии в борьбе с "Исламским государством". "Мы делали их работу. Пора возвращаться домой и перестраиваться", – гласит твит американского лидера.
Стоит отметить, что российские военные, в отличие от американских и турецких, находятся на территории Сирии абсолютно законно, по просьбе президента Башара Асада. В начале декабря 2017 года Владимир Путин заявил, что "Исламское государство" разгромлено на обоих берегах Евфрата в Сирии. После чего начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что арабская республика полностью освобождена от террористов этой группировки, а последние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре.
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