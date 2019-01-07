Россияне в панике из-за травмы Путина
У россиян возникло множество вопросов о происхождении травмы Владимира Владимировича. Граждане взволновались не на шутку.
Один из пользователей Twitter заметил, что пластырь на руке Путина уже был во время его игры в хоккей на Красной площади. Однако, как выяснилось позже, травма не имеет ничего общего со спортивными увлечениями главнокомандующего.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему у главы государства перевязан палец, пишет Life.ru. "Порезался, как любой может", – пояснил Песков.
«Что у вас с рукой?»: Путин пришел в храм с пластырем на пальце pic.twitter.com/tLs48yKphg— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2019
Ранее Путин стал главной темой для обсуждения, явившись на встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой в одинаковых галстуках. Украинцы бросились искать в этом сакральный смысл.
Снимок, о котором идет речь, опубликовал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Кроме того, он отметил "стремление к общим культурным ценностям" у абхазского лидера.
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