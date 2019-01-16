Конспирологов крепко приложили за миф о сговоре Трампа с Путиным

Информация о том, что президент США Дональд Трамп находятся в каком-то вселенском сговоре с российским лидером Владимиром Путиным, довольно активно муссируется западными СМИ. Свою позицию на этот счет высказал сегодня и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



По словам представителя Кремля, Соединённые Штаты Америки попали для себя в уникальную ситуацию. "Мнение о том, что между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом существует некий сговор – это конспирология, которая к реальности не имеет отношения", – подчеркнул Песков.

И с этим мнением трудно не согласиться. На сегодняшний день, следует четко различать Белый дом, куда входит лишь президент с его аппаратом, и американскую администрацию, которая представлена широким кругом людей, имеющих отношение к управлению государством. При всей той риторике, которая ведется как сторонниками, так и противниками версии о том, что Трамп пришел к власти, опираясь на помощь Кремля, всем, в том числе ближнему кругу президента, ясно одно: Трампа лучше не допускать до прямых разговоров с Путиным.

Свою позицию на эту тему изданию выразил директора Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Нет ничего удивительного, что политическая команда, противостоящая Дональду Трампу, продолжает накручивать главный фейк 2016 года – слух о некой связи Путина и Трампа, якобы имеющей место быть в теневом политическом пространстве. Однако, тогда, в 2016 году, это было хотя бы актуально – и в разгар избирательной кампании эти фейки активно вбрасывались и накручивались американскими СМИ и блогерами, подконтрольными команде Клинтон.

Что же заставляет противников Трампа вновь тиражировать этот миф? Да та же самая причина, что и 2 года назад – предстоящие выборы президента США, которые состоятся в 2020 году. И до них осталось меньше двух лет, что автоматически означает начало традиционной гонки между республиканцами и демократами. А так как Трамп, в целом, неплохо справляется с должностью президента, несмотря на бесконечный поток "черного пиара", которым его поливают СМИ конкурентов, демократы остро ощущают необходимость попытки импичмента. Или хотя бы запуска новой волны дискредитации в адрес Трампа и его окружения", – отметил Михайлов.

По его мнению, в целом, это явно не последнее обвинение президентов России и США в тайном сговоре против американцев и их либеральных ценностей. Причем, чем ближе к первым праймериз, тем этих медиа-воплей в адрес Трампа будет становиться больше. "Впрочем, это исключительно американские трудности, и нам до них, по большому счету, нет никакого дела. Потому что Трамп, в отличие от российского лидера, при всем желании не способен самостоятельно определять внешнюю политику Соединенных Штатов", – заключил эксперт.