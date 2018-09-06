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Политика

Иранские депутаты почтили память погибших в Сталинградской битве

Фото: duma.gov.ru
Делегация меджлиса Ирана возложила венки к Вечному огню на Мамаевом кургане. Иранские парламентарии прибыли в Волгоград для участия в первом заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

Продолжение: Володин проведет первое заседание российско-иранской межпарламентской комиссии
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Большая делегация российских и иранских депутатов посетила историко-мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Парламентарии почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к Вечному огню, а также к могиле маршала Василия Чуйкова.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Иранскую делегацию возглавляет председатель парламента Али Лариджани. С российской стороны в церемонии участвовали вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. 

Али Лариджани оставил запись в Книге памяти историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы". Иранский гость отметил, что "ожесточенная битва привела к поражению и провалу врагов и закончилась победой советских солдат в этой войне".

Представительная иранская делегация прибыла накануне, 5 сентября, в Волгоград для участия в первом заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и меджлисом Ирана. Его 6 сентября проведут Вячеслав Володин и Али Лариджани.

Фото: vk.com/duma

Планируется обсудить механизмы взаимодействия на уровне комиссии и профильных комитетов, наметить план дальнейшей работы по унификации национальных законодательств в рамках углубления двустороннего взаимодействия.

Также в Волгограде пройдет двусторонняя встреча спикера Госдумы с председателем Собрания исламского совета Ирана. Речь пойдет о межпарламентском взаимодействии на различных площадках по проблемам региональной безопасности, борьбе с терроризмом и наркоугрозой, а также о межрегиональном экономическом сотрудничестве.

Напомним, что в апреле 2018 года Вячеслав Володин посетил с визитом Иран. Председателя Госдумы встречали в Тегеране на самом высоком уровне: он общался с президентом страны Хасаном Роухани. Также была беседа с главой Меджлиса Ирана Али Лариджани.

Тогда законодатели обеих стран уточнили параметры взаимодействия. Было решено, что для развития торгово-экономического сотрудничества в постоянном контакте будут парламентские профильные комитеты.

Автор: Александр Комаров6 сентября 2018, 11:49

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