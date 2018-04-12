Володин: Иран может принять межпарламентскую конференцию по борьбе с террором

Очередная конференция по борьбе с террором с участием парламентариев из России, Китая и стран Ближнего Востока может пройти в Иране, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он принимает участие в серии мероприятий в рамках межпарламентского сотрудничества государств, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ, которые проходят в Санкт-Петербурге 12-13 апреля.



Одним из первых, с кем в городе на Неве встретился Вячеслав Володин, стал спикер нижней палаты парламента Афганистана Абдул Рауф Ибрагими. Во время общения с коллегой председатель Госдумы сообщил, что рассматривается возможность в конце текущего года собраться в Тегеране, на которой продолжится обсуждение вопросов, связанных с терроризмом, безопасностью, нераспространением наркотиков. К обсуждению, по словам Вячеслава Володина приглашены Пакистан, Иран, Ирак, Ливия, Китай, Сирия и Афганистан.



Абдул Рауф Ибрагими пригласил Вячеслава Володина посетить Афганистан, чтобы детально обсудить вопросы борьбы с терроризмом и наркотрафиком. "Мы принимаем Ваше приглашение для того, чтобы эти вопросы обсудить более подробно", – заявил председатель нижней палаты российского парламента.

Ранее спикер Госдумы встретился с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко. Также состоялась рабочая встреча Вячеслава Володина с лидером партии социалистов, главой фракции соцпартии в парламенте Молдавии Зинаидой Гречаный. На встречах обсуждались вопросы межпарламентского взаимодействия.





Добавим, что межпарламентские саммиты откроет заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое пройдет 12 апреля. В нем примут участие спикеры парламентов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана и представители парламентов-наблюдателей. Откроет заседание председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарии, как ожидается, обсудят обстановку в зоне ответственности ОДКБ и совместные меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности. Будут подведены некоторые итоги работы Парламентской ассамблеи и планы на будущее.

И сегодня же в Петербурге начнутся мероприятия в рамках Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Ее участники подведут итоги работы за прошлый год, обсудят планы работы на ближайшее время. Завтра, 13 апреля, состоится 47-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.

Параллельно, отмечает Regnum, будет проходить заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. В нем примут участие молодые парламентарии, а также лидеры молодежных парламентов, общественных организаций и объединений.