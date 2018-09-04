Собянин рассказал о важности выборов в эмоциональном ярком ролике

Собянин признался, что сомневался в том, стоит ли обращаться к москвичам по поводу явки на выборы. "Зачем? Во-первых, в законе нет ограничений по численности участников. Во-вторых, это скорее дело избиркома, а не мое. И, в-третьих, мы все грамотные образованные взрослые люди и сами должны для себя решить, идти на выборы или нет", – пояснил он.

По словам Собянина, в советское время на выборы он не ходил. Затем, уже в эпоху перестройки, он участвовал в голосовании в качестве кандидата. Действующий мэр и кандидат на пост градоначальника отметил, что постепенно стало проходить понимание, что от сделанного выбора зависит судьба города, региона и всей страны.

"Пришло не только понимание, но и убеждение, что власть депутатов и мэров лишь производное твоей воли. Пришло понимание, что мы получили прямую возможность влиять на власть путем голосования", – сказал Собянин, подчеркнув, что такой возможности не было за всю тысячелетнюю историю России.

Участие в выборах, добавил он, – это реальное действие и конкретное дело. "Поймите, что ничего просто так не дается – за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти", – обратился Собянин к горожанам. По его словам, выборы – это право гражданина и его возможности, которые необходимо отстаивать на избирательном участке.

Собянин отметил, что предлогов не приходить на избирательный участок может быть много. "Тебе кажется, что нет достойного кандидата? Это не предлог", – сказал он. В конце концов, вычеркнуть всех – это тоже поступок, подчеркнул действующий мэр и кандидат на пост градоначальника.

"Тебе кажется, что ничего в жизни не изменится? Это тоже не предлог", – сказал Собянин. Он отметил, что если не ходить на выборы, то тогда точно ничего не поменяется. Низкую явку на выборы Собянин назвал "игрой в рулетку".

Он пояснил, что десяток процентов пришедших к избирательным урнам могут принять решение, которое может не понравиться какому-либо человеку. В современной истории, заметил Собянин, таких примеров достаточно много. "На диване можно пролежать все бока. При этом ты никому не будешь интересен. Равнодушие рождает равнодушие", – сказал кандидат в градоначальники.





По его словам, если человек хочет, чтобы с ним считались, то ему следует принять участие в голосование.

"Твой приход на выборы – это гарантия, что тебя будут слушать, учитывать твое мнение и уважать. Ты – в игре. Ты – на поле. Ты значим для власти", – отметил Собянин.

Напомним, выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования, 9 сентября. Столичный градоначальник избирается на пятилетний срок. Первым из кандидатов подписные листы муниципальных депутатов и подписи избирателей в свою поддержку предоставил в Мосгоризбирком Сергей Собянин. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

На предстоящем голосовании будет опробован ряд новшеств. Участки для волеизъявления организуют за пределами столицы, по месту нахождения ее жителей. Кроме того, будет продлено время работы участков – с 20:00 до 22:00. Общественная палата Москвы получила право назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города.