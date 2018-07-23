Кандидат в мэры Собянин пообещал снизить возраст приема в детсады

Сергей Собянин пообещал, что столичные власти снизят возраст приема детей в детские сады до двух с половиной лет. Об этом кандидат в мэры заявил на предвыборной встрече с коллективом Московского эндокринного завода.

Градоначальник напомнил, что в столице за последние годы построены десятки новых детских садов, расширен прием в них.

"С каждым годом стараемся снижать верхний возраст. Сначала три года, потом – два года и восемь месяцев. Тем не менее, постоянно задают вопросы, когда еще снизится возраст, потому что мамы хотят работать, вести активный образ жизни. И мы в этом году приняли решение и снизим возраст приема до двух с половиной лет", - сказал Собянин.

По его словам, десятки тысяч детей получат возможность пойти в детские сады. "Это очень важная программа. Каждый год будем строить по несколько десятков детских садов", – добавил градоначальник.

Это позволит большому количеству мам раньше вернуться к работе и активному образу жизни.

Собянин напомнил, что в 2010 году в Москве в детские сады ходили 280 тысяч детей и тогда это казалось большой цифрой, рекордной для того времени. Сейчас детей, посещающих московские дошкольные учреждения – 420 тысяч.





Говоря с сотрудниками Московского эндокринного завода, Сергей Собянин отметил, что продукция предприятия очень востребована. "В целом лекарственно-фармацевтическая отрасль в Москве развивается. За последние годы на 40% вырос объем продукции. В конце концов начали понимать, что лекарственные препараты лучше развивать у себя в стране, а не закупать за рубежом", – сказал мэр и напомнил, что сегодня 70% продаваемых в Москве препаратов – отечественного производства.

Он добавил, что обеспечение лекарственными препаратами оказывает значительное влияние на продолжительность жизни в Москве. По его словам, она растет на полгода с каждым годом, сегодня москвичи живут в среднем до 78 лет.

Если такая динамика будет сохраняться, то за четыре года мы достигнем продолжительности жизни в 80 лет.

Между тем рост продолжительности жизни ставит новые задачи для города. "Это новые болезни, уход за пожилыми с хроническими заболеваниями. В наших поликлиниках мы вводим несколько сразу программ: это патронажная помощь людям, которые не могут сами передвигаться, это помощь хроническим больным", – добавил Собянин. Еще одна столичная программа – "Московское долголетие". В ней уже участвуют более ста тысяч человек.





Собянин также рассказал сотрудникам завода о развитии транспорта в городе, об открытии в сентябре железнодорожной платформы "Новохохловская", которая находится вблизи Московского эндокринного завода. Она даст возможность его коллективу комфортнее добираться до места работы.

Встречи кандидата в мэры Сергея Собянина с коллективами столичных предприятий в рамках избирательной кампании по выборам мэра Москвы будут проходить регулярно. Первая такая встреча прошла на московской фабрике по изготовлению мороженого.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин идет на выборы как самовыдвиженец. Он первым из кандидатов предоставил в Мосгоризбирком подписные листы муниципальных депутатов и подписи избирателей в свою поддержку. Список кандидатов в мэры Москвы, которые попадут в избирательные бюллетени, станет известен не позднее 13 июля.

Известно, что на этих выборах будут опробованы несколько новшеств. Так, время работы избирательных участков продлено с 20:00 до 22:00. Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также избирательные участки будут организованы за пределами Москвы.