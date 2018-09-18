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Политика

Израиль отправил в Москву генерала после крушения самолета Ил-20

Биньямин Нетаньяху. Фото: GLOBAL LOOK press/Nir Alon/
Премьер-министр Израиля выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных при крушении самолета Ил-20. Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Продолжение: Франция предложила помощь в поисковой операции на месте крушения Ил-20
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Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения самолета Ил-20 в Сирии. Биньямин Нетаньяху предложил Владимиру Путину отправить в Москву главу ВВС Израиля. По словам израильского премьера, в нынешней ситуации важно координировать действия Москвы и Тель-Авива.

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Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и опасных инцидентов. Они возможны при проведении операций в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты иранского контингента, напоминает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что самолет радиоэлектронной разведки ВКС России Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия. В этом же районе находился французский фрегат Auvergne, который, по некоторым данным, поддерживал самолеты огнем. Связь с экипажем Ил-20 пропала над Средиземным морем около 23:00, когда тот находился в 35 километрах от побережья Сирии.

В российском оборонном ведомстве позже заявили, что израильские летчики прикрылись самолетом Ил-20, подставив его под удар сирийской ПВО. Погибли 15 российских военнослужащих. Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что вина за сбитый самолет Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. В Москве расценивают провокационные действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватные ответные действия, отметили в военном ведомстве.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что  Россия готовит ответные действия после инцидента с самолетом Ил-20, сбитым в Сирии. По словам президента, это будут такие шаги, которые заметят все.

Автор: Андрей Евлампиев18 сентября 2018, 19:09
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