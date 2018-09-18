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Общество

Бесноватые украинцы обрадовались гибели россиян в Сирии

Фото: wikipedia.org
Вчерашняя катастрофа российского самолета Ил-20 у берегов Сирии привела в восторг некоторых украинских пользователей Сети. Бесноватые комментаторы принялись издеваться над гибелью 15 россиян, летевших на сбитом борту.  

Продолжение: Израиль отправил в Москву генерала после крушения самолета Ил-20
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"Видимо, тех умельцев с Донбасского БУКа отправили теперь в Сирию воевать", – написал на своей странице в Twitter пользователь Денис Казаньский. Таким образом он прокомментировал распространившиеся в украинском сегменте интернета слухи о том, что Ил-20 якобы сбили российские военнослужащие.

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На сообщение Казаньского ответили такие же альтернативно одаренные личности. "Да не, те "умельцы" уже давно хор Александрова слушают и шутки Задорнова", - написал в комментариях Сухомлин Руслан.  

В свою очередь Спино(за)грыз ватника вспомнил о недавнем интервью Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых Великобританией в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Как утверждала главный редактор канала RT Маргарита Симоньян, мужчины позвонили ей на мобильный телефон. "Два русскоговорящих араба из Сирии позвонили на телефон Симоньян, с целью дать интервью и снять с себя необоснованные обвинения в нажатии на кнопку пускового комплекса С-200", – написал пользователь. 


Поглумились над катастрофой и читатели украинского сайта "Обозреватель". "Израиль скорбит" – сказано в сообщении оборонного ведомства Израиля, при этом давясь от смеха!" – написали комментаторы.

Напомним, самолет Ил-20 российских ВКС был сбит вечером 17 сентября в момент возвращения на авиабазу Хмеймим. Погибли все 15 человек, находившиеся на борту. В Минобороны России вину за катастрофу возложили на израильских летчиков, которые прикрывались от сирийских ПВО российским самолетом. В военном ведомстве подчеркнули, что израильтяне не могли не видеть заходящий на посадку самолет и преднамеренно создали опасную ситуацию, приведшую к катастрофе.   

В Тель-Авиве в ответ заявили, что ответственными за катастрофу себя не считают, переложив вину на Сирию и Иран. Израильтяне признали факт бомбежки объектов в арабской республике в тот вечер и пообещали предоставить информацию, указывающую на вину Дамаска и Тегерана.  

С заявлением о случившемся выступил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Москва готовит ответные действия в связи с трагедией. По словам верховного главнокомандующего, они будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих и объектов военной инфраструктуры в Сирии.

Автор: Иван Поляков18 сентября 2018, 18:34

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