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Российский самолет Ил-20 сбили в Сирии

Военный Ил-20 пропал с радаров после обстрела.

В ночь на 18 сентября российский самолет Ил-20 был сбит над территориальными водами Сирии в Средиземном море. На борту находились 15 военнослужащих ВКС России. По данным Министерства обороны, все они погибли.

Ил-20 рухнул после начала атаки Израиля и Франции по позициям правительственных войск Сирии в Латакии. Самолет пропал с радаров во время захода на посадку. Российские войска провели поисково-спасательную операцию, в ходе которой недалеко от берега были обнаружены личные вещи военных.

В Министерстве обороны заявили, что военный самолет Ил-20 сбили по вине Израиля: F-16 прикрылись российской машиной от ответного огня сирийских сил ПВО. Расследование инцидента продолжается.

Самолет Ил-20 сбили недалеко от берега при заходе на посадку. Фото:Telegram-канал Mash/Министерство обороны Российской Федерации

Ил-20 в Сирии сбили по украинскому сценарию

Ил-20 в Сирии сбили по украинскому сценарию
Выясняются все новые подробности трагедии с российским военным самолетом в сирийском небе. Высокопоставленный источник, близкий к руководству ВВС России, рассказал, что в Ил-20 не было прямого попадания ракеты, выпущенной с земли. Катастрофа развивалась по сценарию 2001 года, когда украинская ракета сбила российский Ту-154 над Черным морем. Согласно предварительным итогам расследования Минобороны, две ракеты сирийского комплекса С-200 не наводились на Ил-20.

"Нас ждет кошмар": мощный ответ на катастрофу Ил-20 вызвал панику

"Нас ждет кошмар": мощный ответ на катастрофу Ил-20 вызвал панику
СМИ Израиля прокомментировали решение России о поставке Сирии зенитно-ракетного комплекса С-300. Высказались по этому поводу и в Государственном департаменте США. В Израиле выразили опасения в связи с реакцией нашей страны на трагедию с российским военным самолетом 17 сентября.

Ответ Шойгу на уничтожение Ил-20 заставил Запад трепетать

Ответ Шойгу на уничтожение Ил-20 заставил Запад трепетать
Глава Минобороны России вооружит Сирию современным зенитно-ракетным комплексом С-300. Сергей Шойгу заявил, что передача ЗРК произойдет в течение двух недель. С-300 существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.

Страшную смерть российского Ил-20 восстановили по минутам

Страшную смерть российского Ил-20 восстановили по минутам
В Министерстве обороны поминутно восстановили хронологию полета военного Ил-20, сбитого 17 сентября. Российское ведомство пришло к выводу, что к гибели воздушного судна привели неоправданные действия израильских ВВС. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Латакии так, чтобы избежать встречи с новейшими зенитными комплексами "Бук" и "Панцирь", состоящими на вооружении ПВО Сирии.

Израиль попался на гнусной лжи после крушения Ил-20

Израиль попался на гнусной лжи после крушения Ил-20
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков подробно раскрыл роль израильских военных в крушении российского самолета Ил-20 в небе над Сирией. Причиной катастрофы стала ложь, которую Израиль попытался замаскировать еще одним обманом.  Самолет Ил-20 сбили в Сирии по вине израильских пилотов, заявили в Министерстве обороны после катастрофы.

"Это наказание": Катастрофу Ил-20 подстроили

"Это наказание": Катастрофу Ил-20 подстроили
Расследование причин, по которым в небе над Сирией был сбит российский самолет Ил-20. продолжается. И пока стороны излагают свои версии, Dni.Ru попросили разобраться в ситуации экстрасенса. Оказалось, что крушение – это одновременно ошибка и наказание. Крушение самолета Ил-20 в Сирии с точки зрения паранормальной реальности – это кармическая ошибка.

Сенсационная версия катастрофы Ил-20 в Сирии

Сенсационная версия катастрофы Ил-20 в Сирии
Израильские военные привезли в Москву документы, свидетельствующие о том, что их летчики не имеют никакого отношения к гибели российского военного самолета в Сирии. Поначалу эта версия казалось сенсационной, но если капнуть, что называется, поглубже, становится ясно, что, озвученная в первые часы после катастрофы, версия Минобороны России все же более правдоподобная. В отличие от сирийских военных, которые выпустили ракету по нашему самолету, израильские офицеры не стали отмалчиваться, а направились прямиком в Москву для того, чтобы снять все претензии к пилотам F-16, которые по версии российских генералов, спровоцировали огонь сирийских сил ПВО.

Кремль опроверг гнусную ложь о реакции Путина на сбитый Ил-20

Кремль опроверг гнусную ложь о реакции Путина на сбитый Ил-20
Инцидент со сбитым Ил-20 в Сирии не рассорил Владимира Путина с Башаром Асадом. Президент России не отказывался отвечать на телефонные звонки сирийского лидера – это дезинформация израильских СМИ. Сообщения о том, что президент России после инцидента со сбитым Ил-20 не желал разговаривать с сирийским коллегой, не соответствуют действительности.

Трусливые военные странно оправдались за сбитый Ил-20

Трусливые военные странно оправдались за сбитый Ил-20
Израильские военные представили Минобороны России свои материалы по инциденту со сбитым Ил-20 в Сирии. Командующий израильских ВВС утверждает, что трагедия стала следствием непрофессионализма сирийских ракетчиков. Израильский военный представил свою версию ситуации со сбитым Ил-20 на брифинге для иностранных журналистов.

Они мечтали о небе: истории погибших при крушении Ил-20 россиян

Они мечтали о небе: истории погибших при крушении Ил-20 россиян
17 сентября в Сирии у берегов Средиземного моря трагически оборвались судьбы 15 военных летчиков. Стали известны истории жизни некоторых из них. Уроженец Смоленской области Роман Долматов 18 сентября должен был отмечать 28-й день рождения, но жизнь распорядилась иначе… Свою будущую супругу Светлану он встретил в подмосковной Кубинке, куда перевелся два года назад.

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