Российский самолет Ил-20 сбили в Сирии

В ночь на 18 сентября российский самолет Ил-20 был сбит над территориальными водами Сирии в Средиземном море. На борту находились 15 военнослужащих ВКС России. По данным Министерства обороны, все они погибли.

Ил-20 рухнул после начала атаки Израиля и Франции по позициям правительственных войск Сирии в Латакии. Самолет пропал с радаров во время захода на посадку. Российские войска провели поисково-спасательную операцию, в ходе которой недалеко от берега были обнаружены личные вещи военных.

В Министерстве обороны заявили, что военный самолет Ил-20 сбили по вине Израиля: F-16 прикрылись российской машиной от ответного огня сирийских сил ПВО. Расследование инцидента продолжается.



