Российский самолет Ил-20 сбили в Сирии
Ракета летела в израильский истребитель
Израильские СМИ прокомментировали поставки С-300 Сирии
Россия передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300
Вина за гибель самолета-разведчика лежит на Израиле
В Министерстве обороны подробно раскрыли роль израильских военных в крушении российского самолета
Dni.Ru узнали шокирующие причины крушения самолета в Сирии
Израильские летчики якобы не при чем
Израильские СМИ солгали о сбитом Ил-20
Причиной гибели Ил-20 стала беспорядочная стрельба
Стало известно о судьбах нескольких военных