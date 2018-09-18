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Общество

Россия нанесет удар по Израилю за сбитый самолет

Фото: wikipedia.org/Mil.ru
Наглая провокация Израиля в Восточном Средиземноморье, обернувшаяся уничтожением российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20, может дорого обойтись Тель-Авиву. У Москвы есть достаточно возможностей, чтобы нанести болезненный удар осмелевшим от своей безнаказанности израильтянам.  

Продолжение: Почувствуют все: Путин пообещал грозный ответ на трагедию с Ил-20
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Самолет Ил-20, возвращавшийся с авиабазы Хмеймим, исчез с радара около 23:00 по местному времени в 35 километрах от сирийского побережья. В тот самый момент по прибрежной провинции Латакия наносили ракетные удары корабли ВМС Франции, а также самолеты F-16 израильских ВВС. Естественно, что подозрение сразу пало на Париж и Тель-Авив. Французы, однако, сразу заявили, что к инциденту с российским самолетом они не причастны.  

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Позже в минобороны выяснили, что к уничтожению Ил-20 привели действия пилотов F-16, которые использовали российский самолет в качестве прикрытия от противовоздушных ракет Сирии. Израиль поначалу прикинулся шлангом и отказался комментировать произошедшее в небе над Средиземноморьем. 

Окончательно все точки над i в вопросе виновных поставил министр обороны России Сергей Шойгу. Глава военного ведомства позвонил своему израильскому коллеге Авигдору Либерману и прямо обвинил Тель-Авив в уничтожении Ил-20.  

Как оказалось, помимо совершения опасных маневров в воздухе израильская сторона даже не удосужилась предупредить Россию о начале ракетных стрельб. Вернее, Тель-Авив уведомил об этом Москву за минуту до начала военной операции. При всем желании долететь за 60 секунд до авиабазы Хмеймим Ил-20 никак не мог.

Фото: wikipedia.org/Mil.ru 

Пока ситуация развивается в направлении дальнейшей эскалации. В минобороны уже заявили, что Россия оставляет за собой право на ответные действия. Какие меры в столь непростой ситуации может предпринять Россия? 

В принципе, набор ответных шагов для подобных случаев в современном мире довольно стандартный. Выражение озабоченности, нота протеста по линии внешнеполитического ведомства, ну и плюс ко всему отзыв посла. Это первый уровень, которым в некоторых случаях все и ограничивается.  

Второй этап – уже более серьезные меры, сопряженные с повышенной степенью риска. Это введение экономических санкций против агрессора, а также поддержка дружественных нам сил в регионе (Сирия, Иран). Ну и если уж ситуация совсем деградировала и более мягкими способами наказания обойтись уже нельзя, в дело вступает последняя, радикальная опция – боевые действия между армиями двух стран, иными словами, - полноценный вооруженный конфликт. 

Подобный выбор стоял перед Москвой сравнительно недавно – в ноябре 2015 года, когда Турция уничтожила российский бомбардировщик. Тогда Кремль остановился на втором уровне: жесткие заявления руководства страны вкупе с введением экономических санкций. "Помидоры Эрдогана", ставшие своеобразным мемом, памятны еще многим.  


Насколько далеко готова сейчас пойти Москва? В принципе, чтобы нанести чувствительный удар Израилю, нет нужды вступать в прямой военный конфликт с этим государством, обладающим, к тому же, ядерным оружием. Болевая точка Тель-Авива – Иран. Его присутствие в Сирии, то есть у самых границ еврейского государства, Тель-Авив воспринимает как непосредственную угрозу национальной безопасности.  

Собственно, удары, которые израильские самолеты периодически наносят по Сирии, нацелены на объекты иранской военной инфраструктуры в арабской республике. Москве такое положение дел не слишком нравилось. В конце концов, Тегеран – ситуативный союзник в сирийской войне, да и под раздачу зачастую попадали подразделения армии Башара Асада.  

Ситуация обострилась в апреле этого года, когда западная коалиция при поддержке Израиля нанесла массированный ракетный удар по Сирии. Тогда в СМИ начали появляться сообщения, что Россия в качестве ответной меры всерьез рассматривает возможность поставки в арабскую республику комплексов противовоздушной обороны С-300 "Фаворит".  

Поставка Башару Асаду С-300 обсуждалась еще в 2010 году. Дамаск был всерьез настроен на покупку комплексов, да и Москва была явно не против. Но тогда сделку отменили по просьбе Израиля. Правда, в 2010 году Россия собиралась продать Сирии С-300, а в апреле 2014 года ходили разговоры о поставке систем противовоздушной обороны на безвозмездной основе. 


Их развертывание в Сирии могло бы создать надежный "зонтик" над арабской республикой, а израильскому военному руководству дать серьезный повод задуматься о том, стоит ли подвергать опасности жизни своих пилотов. В сущности, размещение С-300 позволило бы предотвратить налеты израильской авиации. Но в таком случае Москва шла на серьезное обострение с Тель-Авивом, который не собирался отказываться от борьбы с Ираном на территории Сирии. 

Вопрос был разрешен в ходе визита израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Москву прямо на День Победы 9 мая. Содержание его разговора с президентом России Владимиром Путиным так и осталось тайной за семью печатями. Но вскоре после визита "друга Биньямина" Москва вновь отказалась от поставок С-300 в Сирию.  

Теперь же ответные меры напрашиваются сами собой. Развернуть, наконец, на территории арабской республики надежный противовоздушный "зонтик", отбив всякое желание у израильских ястребов безнаказанно утюжить ракетами территорию соседнего суверенного государства, подвергая опасности российские вооруженные силы.

Автор: Иван Поляков18 сентября 2018, 16:29

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