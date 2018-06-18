Володин напутствовал молодых парламентариев России и Белоруссии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 18 июня, провел встречу с членами Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Белоруссии и России. Свой первый рабочий день они начали с посещения Брестской крепости.

Молодые парламентарии примут участие в заседании 54-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. По словам председателя нижней палаты, важно, чтобы будущие политики принимали решения, которые будут сближать две страны.

Володин подчеркнул, что речь идет о гармонизации законодательства России и Белоруссии, обеспечении должной защиты прав граждан. "Важно, чтобы они понимали ответственность за будущее Союзного государства", – сказал спикер Госдумы. Одной из задач Молодежной палаты законодатель назвал решение стоящих перед Минском и Москвой вопросов через парламентское измерение.

Решение о создании Молодежной палаты было принято в декабре прошлого года в ходе работы 53-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Как отметил Вячеслав Володин, законодатели двух стран пошли на этот шаг для более эффективного выстраивания коммуникаций с молодежью.

Он подчеркнул, что необходимо вовлекать ее в принятие решений, которые важны в сфере молодежной политики. "Взгляд у молодежи свой на проблемы. Будет хорошо, если молодые законодатели, эксперты будут нам помогать в этих вопросах", – сказал председатель нижней палаты.





В состав палаты входят по 18 человек с российской и белорусской стороны. Для отечественных парламентариев верхняя возрастная планка установлена на уровне 30 лет, для белорусских – 31 год. Минимальный возраст – 18 лет. Возглавляет новый орган зампред Молодежного парламента при Госдуме Елена Еракина.

В состав палаты могут входить депутаты законодательных органов всех уровней, а также представители молодежных парламентов двух стран. Кроме того, новая структура открыта для членов молодежных отделений политических партий, организаций и движений, а также общественных объединений.