Володин напутствовал молодых парламентариев России и Белоруссии
Молодые парламентарии примут участие в заседании 54-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. По словам председателя нижней палаты, важно, чтобы будущие политики принимали решения, которые будут сближать две страны.
Володин подчеркнул, что речь идет о гармонизации законодательства России и Белоруссии, обеспечении должной защиты прав граждан. "Важно, чтобы они понимали ответственность за будущее Союзного государства", – сказал спикер Госдумы. Одной из задач Молодежной палаты законодатель назвал решение стоящих перед Минском и Москвой вопросов через парламентское измерение.
Решение о создании Молодежной палаты было принято в декабре прошлого года в ходе работы 53-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Как отметил Вячеслав Володин, законодатели двух стран пошли на этот шаг для более эффективного выстраивания коммуникаций с молодежью.
Он подчеркнул, что необходимо вовлекать ее в принятие решений, которые важны в сфере молодежной политики. "Взгляд у молодежи свой на проблемы. Будет хорошо, если молодые законодатели, эксперты будут нам помогать в этих вопросах", – сказал председатель нижней палаты.
В состав палаты входят по 18 человек с российской и белорусской стороны. Для отечественных парламентариев верхняя возрастная планка установлена на уровне 30 лет, для белорусских – 31 год. Минимальный возраст – 18 лет. Возглавляет новый орган зампред Молодежного парламента при Госдуме Елена Еракина.
В состав палаты могут входить депутаты законодательных органов всех уровней, а также представители молодежных парламентов двух стран. Кроме того, новая структура открыта для членов молодежных отделений политических партий, организаций и движений, а также общественных объединений.
Певец очень плох
Женщина ответила на вопросы злопыхателей
Западное СМИ раскритиковало наших соотечественниц
На торжестве выступили самые топовые звезды шоу-бизнеса