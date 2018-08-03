Госдума проведет слушания по настройке пенсионной системы

Нижняя палата парламента в третьей декаде августа проведет парламентские слушания по вопросу совершенствования пенсионной системы в связи с подготовкой соответствующего законопроекта ко второму чтению. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятие такого решения вызвано тем, что депутаты активно обсуждают этот документ с избирателями в регионах.



По словам председателя нижней палаты, профильный думский комитет в настоящее время работает с поступающими предложениями, а также над поправками ко второму чтению нормативно-правового акта.

Спикер отметил, что сбор поправок заканчивается 24 сентября. "С 27 августа по 9 сентября депутаты будут работать в своих избирательных округах", – сказал он. Законодатель подчеркнул, что с учетом большой важности законопроекта было бы целесообразно обсудить его до начала осенней сессии.

Володин отметил, что предложение о проведении больших парламентских слушаний поддержали все фракции нижней палаты. Ожидается, что в них, помимо самих депутатов, примут участие представители законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации, институтов гражданского общества, а также эксперты и члены правительства.





Госдума в ходе пленарного заседания 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции. Вячеслав Володин подчеркнул, что целью изменений должно стать реальное повышение уровня жизни граждан.

В Госдуме седьмого созыва вошло в практику проводить большие парламентские слушания под председательством спикера по обсуждению наиболее значимых и актуальных законопроектов. Так, по инициативе Вячеслава Володина в июле прошлого года в нижней палате прошли масштабные слушания по защите прав участников долевого строительства. В них участвовали граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, парламентарии, представители исполнительной власти и Центробанка. В итоге была создана рабочая группа, в которую вошли члены всех думских фракций.





Кроме того, законодатели провели парламентские слушания с участием заинтересованных граждан по вопросу реализации программы реновации. На мероприятии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, представители правительства и профильных думских комитетов, а также около 300 жителей хрущевок, чьи дома попали в программу. Они смогли задать интересующие их вопросы и высказать свои замечания.

На больших парламентских слушаниях обсуждалось и развитие цифровой экономики в России. В феврале этого года в стенах нижней палаты собрались представители правительства и крупного бизнеса, которые вместе с депутатами обсудили формирование в нашей стране экономики нового типа. Кроме того, Госдума проводила парламентские слушания по проекту закона о курортном сборе, диверсификации военно-промышленного комплекса и другим актуальным вопросам.