Чтобы все пылало: Порошенко устроит бойню в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко затеял новую опасную авантюру. Он хочет сорвать намеченные на 2019 год выборы главы государства, спровоцировав боевые действия в Донбассе. Об этом заявила председатель фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.



По ее словам, глава государства "в принципе не намерен" проводить выборы. Поэтому, полагает Тимошенко, начался переговорный процесс с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. "По сути, с людьми, которые оккупировали часть Украины и Донбасса", – заявила "оранжевая принцесса" в эфире телеканала "UA:Перший".

Тимошенко полагает, что большая война на востоке нужна для того, чтобы "были захвачены другие территории Украины". "Он хочет, чтобы все горело и пылало, чтобы война разошлась и пошла на самый высокий уровень", – продолжила пугать зрителей депутат. По ее словам, в случае эскалации ситуации президент сможет ввести военное положение, которое автоматически отменит выборы главы государства.

В конце своей речи она предостерегла Порошенко от такого шага, заявив, что о его намерениях узнает весь мир. В таком случае, добавила политик, остаться на второй срок украинский лидер точно не сможет.

Обстановка в Донбассе резко обострилась в конце мая, когда вооруженные силы Незалежной пошли в атаку на позиции самопровозглашенной Донецкой республики в районе Горловки – города к северу от Донецка. Силовики попытались взять господствующие над населенным пунктом высоты, что вынудило бы ДНР начать отвод своих сил из города.





Президентские выборы на Украине по плану должны пройти в мае 2019 года. Петр Порошенко, вероятно, будет баллотироваться на второй срок, однако рейтинг главы государства продолжает падать. В ходе недавнего опроса социологи из Института стратегических исследований "Новая Украина" выяснили, что деятельность Порошенко одобряют лишь 16% граждан Незалежной.