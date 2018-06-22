Порошенко получил пожизненный срок за массовые убийства
В числе осужденных оказались и чиновники из окружения Порошенко. Все фигуранты дела признаны виновными в совершении ряда преступлений, включая организацию геноцида, нарушение законов и обычаев войны, а также пособничество в осуществлении террористических актов.
Результатом трехмесячных судебных заседаний, на которых в качестве свидетелей выступали жители Донбасса, стало осуждение фигурантов по 24 статьям Уголовного кодекса Украины. По каждой из них предусмотрены разные сроки наказаний – от двух лет до пожизненного заключения, передает ТАСС.
Председательствующая судья Елена Шишкина отметила, что при вынесении вердикта руководствовались не только Уголовным кодексом страны и уставом Народного уголовного трибунала, но также статутом Международного уголовного суда. Она добавила, что полный текст приговора подготовят за пять дней, затем он будет направлен в международные правозащитные организации для принятия мер к его исполнению.
Вердикт был оглашен на центральной площади Луганска. Более пяти тысяч человек собрались, чтобы лично услышать заключение суда.
Напомним, что в середине марта 2018 года инициативная группа граждан, проживающих в Донецке и Луганске, объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. Дела рассматривались на основе законодательства Незалежной и с учетом норм международного права.
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