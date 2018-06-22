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Политика

Порошенко получил пожизненный срок за массовые убийства

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Украинский народный трибунал вынес решение по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан. Президента Украины заочно приговорили к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.
прочитано 1301 раз

В числе осужденных оказались и чиновники из окружения Порошенко. Все фигуранты дела признаны виновными в совершении ряда преступлений, включая организацию геноцида, нарушение законов и обычаев войны, а также пособничество в осуществлении террористических актов.

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Результатом трехмесячных судебных заседаний, на которых в качестве свидетелей выступали жители Донбасса, стало осуждение фигурантов по 24 статьям Уголовного кодекса Украины. По каждой из них предусмотрены разные сроки наказаний – от двух лет до пожизненного заключения, передает ТАСС.

Председательствующая судья Елена Шишкина отметила, что при вынесении вердикта руководствовались не только Уголовным кодексом страны и уставом Народного уголовного трибунала, но также статутом Международного уголовного суда. Она добавила, что полный текст приговора подготовят за пять дней, затем он будет направлен в международные правозащитные организации для принятия мер к его исполнению.

Вердикт был оглашен на центральной площади Луганска. Более пяти тысяч человек собрались, чтобы лично услышать заключение суда.

Напомним, что в середине марта 2018 года инициативная группа граждан, проживающих в Донецке и Луганске, объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. Дела рассматривались на основе законодательства Незалежной и с учетом норм международного права.

Автор: Михаил Вштанов22 июня 2018, 12:43
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