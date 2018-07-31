Крымский мост попал под санкции

Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.

Ограничения затронули ОАО "Институт Гипростроймост", ПАО "Мостотрест", ООО "Стройгазмонтаж-Мост", судостроительный завод "Залив", АО "ВАД" и ООО "Стройгазмонтаж", передает РИА Новости.

В документе, принятом Брюсселем и опубликованном в официальном журнале ЕС, сказано, что строительство моста и его официальное открытие в мае этого года были "ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины".

Как отмечается в документе, принятые санкции – очередной шаг со стороны Брюсселя, призванный подчеркнуть неприятие Европой "аннексии Крыма Россией".

Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge) 23 Июл 2018 в 2:49 PDT