Крымский мост попал под санкции
Ограничения затронули ОАО "Институт Гипростроймост", ПАО "Мостотрест", ООО "Стройгазмонтаж-Мост", судостроительный завод "Залив", АО "ВАД" и ООО "Стройгазмонтаж", передает РИА Новости.
В документе, принятом Брюсселем и опубликованном в официальном журнале ЕС, сказано, что строительство моста и его официальное открытие в мае этого года были "ключевыми символическими шагами в консолидации Россией контроля над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины".
Как отмечается в документе, принятые санкции – очередной шаг со стороны Брюсселя, призванный подчеркнуть неприятие Европой "аннексии Крыма Россией".
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