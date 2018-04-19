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Политика

Трамп горько пожалел о "жесткой схватке" с русскими в Сирии

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Allen Eyestone
Никто не сравнится с Дональдом Трампом в жесткости к России. Новые санкции в отношении Москвы будут введены, как только "она этого заслужит", заявил президент США. Хотя хорошо бы сотрудничать как с русскими, так и с китайцами, неожиданно отметил Трамп.
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Дональд Трамп опечален "жесткой схваткой" американских и российских военных в Сирии. Президент США сообщил об этом журналистам на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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"Мы уже об этом говорили некоторое время назад. У нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке", – заявил Трамп.

Некоторые американские СМИ в середине февраля подняли шум по поводу якобы имевшей место гибели российских военнослужащих в результате удара западной коалиции по правительственным сирийским войскам. На днях глава ЦРУ Майк Помпео напомнил об этой истории, хотя даже глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что не располагает информацией о гибели россиян в Сирии в результате ударов коалиции.

В МИДе заявили: сообщения о гибели российских военных под ударом американских сил в Сирии – дезинформация. Как отметили в ведомстве, в столкновении действительно погибли граждане России и стран СНГ, есть и раненые – несколько десятков. Однако военнослужащих среди них нет.

На пресс-конференции с Синдзо Абе американский лидер заявил, что относится к России жестко, как никто. "Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп", — сказал политик. Кроме того, он пообещал ввести против России новые санкции, как только "она их заслужит". В то же время Трамп признался, что мечтает наладить отношения с Россией, Китаем, Японией и другими странами, пишет "Газета.ru".

Со Страной восходящего солнца сотрудничество уже идет полным ходом. Как выяснилось, президент США планирует упростить процедуру продажи вооружений Японии, а также странам‐союзникам. Трамп сообщил, что поддерживает усилия Токио в наращивании оборонного потенциала, передает телеканал "360".

Автор: Андрей Евлампиев19 апреля 2018, 08:28

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