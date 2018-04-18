Ситуация в Сирии Выборы-2018 Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

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Путин дал последний шанс проказнику Трампу

Дональд Трамп, Владимир Путин. Фото: Dni.Ru
На фоне очередного витка санкционной агрессии Москва дает Вашингтону шанс наладить отношения. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, Кремль призвал чиновников смягчить антиамериканскую риторику.
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Президент России Владимир Путин дает еще один шанс главе Белого дома выполнить свои обещания. Во время предвыборной гонки тогда еще кандидат от Республиканской партии неоднократно высказывался о необходимости улучшения отношений с Россией.

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Как отмечает Bloomberg, нанесенный США в прошлую субботу удар по Сирии имел ограниченный характер, что было позитивно воспринято Кремлем. Кроме того, утверждает агентство, в Москве не одобрили заявление посла России в Ливане Александра Засыпкина, который сказал, что ракеты, выпущенные западной коалицией по Сирии, а также их носители будут сбиты.

В российском руководстве, подчеркивает агентство, полагают, что ухудшение отношений между двумя странами удастся затормозить. По словам источников Bloomberg, надеяться на позитивный тренд позволяет в том числе поздравление Дональда Трампа Владимира Путина с победой на мартовских выборах главы государства.

Пока же отношения между двумя государствами продолжают ухудшаться, и нынешний глава Белого дома несет за это личную ответственность. В начале апреля Вашингтон ввел новые санкции против 38 российских физических и юридических лиц.

Под ограничения попали представители крупного бизнеса, а также некоторые чиновники и госкомпании. В их числе – промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская финансовая корпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины", агрохолдинг "Кубань" и ряд других организаций.


Повод для новых санкций тривиален – Вашингтон считает, что Москва виновата во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году и "подрыве демократии". Сюда же приплетены конфликт на Украине, ситуация в Сирии, русские хакеры (еще одна страшилка Вашингтона), а также отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. За все это якобы ответственна Россия, а раз так, размышляют в Белом доме, ее нужно заставить "изменить поведение".

Автор: Иван Поляков18 апреля 2018, 14:38

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