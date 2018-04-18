Путин дал последний шанс проказнику Трампу

На фоне очередного витка санкционной агрессии Москва дает Вашингтону шанс наладить отношения. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, Кремль призвал чиновников смягчить антиамериканскую риторику.

Президент России Владимир Путин дает еще один шанс главе Белого дома выполнить свои обещания. Во время предвыборной гонки тогда еще кандидат от Республиканской партии неоднократно высказывался о необходимости улучшения отношений с Россией.

Как отмечает Bloomberg, нанесенный США в прошлую субботу удар по Сирии имел ограниченный характер, что было позитивно воспринято Кремлем. Кроме того, утверждает агентство, в Москве не одобрили заявление посла России в Ливане Александра Засыпкина, который сказал, что ракеты, выпущенные западной коалицией по Сирии, а также их носители будут сбиты.

В российском руководстве, подчеркивает агентство, полагают, что ухудшение отношений между двумя странами удастся затормозить. По словам источников Bloomberg, надеяться на позитивный тренд позволяет в том числе поздравление Дональда Трампа Владимира Путина с победой на мартовских выборах главы государства.

Пока же отношения между двумя государствами продолжают ухудшаться, и нынешний глава Белого дома несет за это личную ответственность. В начале апреля Вашингтон ввел новые санкции против 38 российских физических и юридических лиц.

Под ограничения попали представители крупного бизнеса, а также некоторые чиновники и госкомпании. В их числе – промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская финансовая корпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины", агрохолдинг "Кубань" и ряд других организаций.





Повод для новых санкций тривиален – Вашингтон считает, что Москва виновата во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году и "подрыве демократии". Сюда же приплетены конфликт на Украине, ситуация в Сирии, русские хакеры (еще одна страшилка Вашингтона), а также отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. За все это якобы ответственна Россия, а раз так, размышляют в Белом доме, ее нужно заставить "изменить поведение".