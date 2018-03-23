Председатель ЛДПР Владимир Жириновский подготовил прощальную речь. С ней лидер либерал-демократов намерен выступить перед завершением политической карьеры.

"Я уверен, что и после моего ухода страна будет жить так же спокойно и счастливо", – заявил Владимир Жириновский. Об этом пишет "Парламентская газета" со ссылкой на пресс-службу партии либерал-демократов.

По словам политика, Россия – богатая и успешная страна, но всегда есть к чему стремиться. "Помните: мы не должны делить общество на классы. Именно такая страшная ошибка была допущена много лет назад", – добавил он.

Правда, есть одно уточнение. "С этой речью Владимир Жириновский планирует выступить 1 мая 2036 года в должности председателя Госсовета России", – говорится в сообщении.

Напомним, что Жириновский – настоящий ветеран российской политической сцены. Прошедшие 18 марта президентские выборы стали шестыми в его карьере.

Первый раз он баллотировался на высший пост в 1991 году. Это были первые выборы главы российского государства. Жириновский заручился поддержкой 7,81% избирателей, заняв третье место.







Лидер либерал-демократов также участвовал в выборах 1996, 2000, 2008, 2012 годов. Последняя электоральная гонка состоялась в 2018-м. Свои взгляды политик изложил в программе "100 пунктов. Мощный рывок вперед".

По предварительным данным, руководитель ЛДПР набрал 5,65% голосов – это третий результат. Победу на выборах одержал действующий глава государства Владимир Путин, вторым к финишу пришел кандидат от КПРФ Павел Грудинин.