Жириновский откровенно о драке с женщиной

Владимир Жириновский не стыдится своих выходок. По словам лидера ЛДПР, его склонность к эксцентричности и эпатажу – байка, придуманная журналистами. Так же, как и история о драке с женщиной-депутатом.

Вождь российских либерал-демократов дал интервью известному блогеру и журналисту Юрию Дудю. Во время беседы Владимир Жириновский обвинил СМИ в том, что они "передергивают факты".

В частности, партийный лидер назвал ошибкой приписываемое ему заявление о том, что "все жители Урала – дебилы". По словам Жириновского, речь тогда шла о Борисе Ельцине – и лидер ЛДПР просто предположил, что его разрушительные идеи как-то связаны с местом рождения.

"Может, там какие-то залегают камни, какие-то руды, какое-то воздействие на мозги. Ну разве можно было такую великую страну разрушать. Видимо, там дебилы какие-то живут. Там, в этом месте, где он родился. Локально такое может быть", – уточнил Жириновский. И добавил, что все жители Урала не имеют к этому отношения.

Однако Дудь включил в видео фрагмент старого интервью. "Урал, там огромное количество залежей под землей. Там огромное магнитное поле. Там вообще тупое население. Там дебилы живут", – звучат слова лидера ЛДПР.

Однако Владимира Вольфовича такое несоответствие не смущает. И он настаивает, к примеру, что не соответствует действительности журналистская интерпретация инцидента, произошедшего в Госдуме в 1995 году. На пленарном заседании завязалась драка, во время которой Жириновский таскает за волосы депутата Евгению Тишковскую. Но по версии политика, ничего такого не было.

В изложении Жириновского происшествие выглядит следующим образом. Он с коллегами разнимал другую драку, когда подбежала Тишковская. "Врывается в толпу наших мужчин. Волосы у нее растрепаны, начинает снизу ногами бить по известным местам. Она бьет моих депутатов между ног, а волосы на уровне наших рук – и мы пытаемся ее как-то оттянуть, чтобы она ушла к себе", – описал те события главный либерал-демократ.





Отрекся Владимир Жириновский и от своих слов о Гитлере, произнесенных им в интервью изданию "Новый взгляд" в 1993 году. "Это политический деятель Германии, которого мы видели немножко в искаженном свете. В целом его идеология ничего негативного в себе не содержит", – говорил лидер ЛДПР. Однако теперь Владимир Вольфович заявил, что эта цитата выдумана журналистом.