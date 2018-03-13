Володин: Россия ответит на притеснение RT в Британии

Москва может принять зеркальные меры в отношении британских средств массовой информации в случае, если Лондон введет ограничения на деятельность телеканала RT. Соответствующее предупреждение озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



"Необходимо исходить из того, что здесь нет никаких оснований даже обсуждать тему преследования наших российских СМИ на территории Великобритании", – сказал председатель нижней палаты. Он напомнил, что оснований не было и для того, чтобы обсуждать подобные вопросы в отношении российских средств массовой информации на территории США.

По его словам, в случае, если британские власти все-таки пойдут на ограничение деятельности RT, Россия будет продумывать зеркальные меры. "И однозначно сделаем это", – добавил Володин.

Думский спикер не исключил, что нижняя палата подготовит специальное заявление в связи с обвинениями в адрес Москвы со стороны Лондона. "Конечно, этот вопрос будем всесторонне изучать", – подчеркнул законодатель.

Ситуация вокруг российских СМИ на Туманном Альбионе обострилась накануне, когда несколько британских парламентариев призвали к ограничению деятельности телеканала RT. Слова депутатов прозвучали после заявления премьер-министра Терезы Мэй, которая обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Их тела были найдены 4 марта 2018 года. По данным полиции, они погибли от воздействия нервно-паралитического вещества.





Мэй не удосужилась привести ни одного доказательства своим обвинениям. Однако в ультимативной форме потребовала от Москвы "объясниться" до 14 марта.

Напомним, ранее атаку на российские СМИ предприняли США. В конце прошлого года американский минюст потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В противном случае телеканалу могло грозить уголовное преследование, большие штрафы и арест счетов.

Вскоре Москва дала зеркальный ответ на агрессивные действия Вашингтона. Госдума приняла закон о признании зарубежного СМИ иноагентом в случае, если оно получает финансирование из-за границы. На такие средства массовой информации распространяются обязанности и ограничения, актуальные для иноагентов из числа некоммерческих организаций.

